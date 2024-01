Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych zabija nudą. „Dowiedzieliśmy się tylko jednego”

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych na razie nie jest spektaklem ciekawym. Nie przyciąga uwagi opinii publicznej i nie wnosi wiele do naszej wiedzy o wydarzeniach z lata 2020 r. Widać za to, że śledczy z koalicji rządzącej szukają haka na Jarosława Kaczyńskiego. Na razie bezskutecznie. Może to się zmieni, ale komisja przesłuchała już najbardziej gorącego świadka, który mógłby coś ujawnić.

Komisja rozpoczęła swoje prace w wyjątkowo niefortunnym momencie, czyli w czasie kryzysu wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wydarzenia bieżące zawsze bardziej interesują opinię publiczną niż te dawno minione i wielokrotnie omówione. Na dodatek komisja bada wydarzenia z okresu pandemii, o której obywatele dawno zapomnieli i nie chcą wracać pamięcią do lockdownu oraz innych obostrzeń tamtego czasu. Dlatego zapewne zeznania najgorętszego świadka, którego rządzący mogli powołać, by dopiec PiS-owi, czyli Jarosława Gowina, byłego wicepremiera i ministra nauki, przeszły praktycznie bez echa. A z następnymi świadkami będzie tylko gorzej.