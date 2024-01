Nowy zespół śledczy w prokuraturze. Bodnar przyjrzy się Funduszowi Sprawiedliwości

Stworzony w 2012 roku Fundusz Sprawiedliwości miał na celu pomoc ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, będącym na wolność. Gdy doszło do zmiany władzy, ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmienił w 2017 r. zasady i rozszerzył cele, na które mogły być przeznaczone środki.

Te działania chce sprawdzić teraz Adam Bodnar. W tym celu powoła w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy. Jego zadaniem będzie przyjrzenie się zawiadomieniom i postępowaniom. Z komunikatu ministerstwa sprawiedliwości wynika, że zespół będzie badał prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu. Jak zapewniono, sprawdzona zostanie m.in. kwestia zakupu systemu PEGASUS.

Ruch Adama Bodnara. Czym zajmie się zespół śledczy ds. Funduszu Sprawiedliwości?

Zespół – jak tłumaczy resort sprawiedliwości – przeanalizuje zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. „Chodzi o wszelkie zawiadomienia – zarówno od osób fizycznych, jak i od instytucji państwowych. Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu” – wskazano.

Wypłaty z Funduszu zostały wstrzymane 27 grudnia. Jednym z podmiotów, do którego nie dotarły pieniądze jest Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka. Obecnie każda płatność jest szczegółowo analizowana. TVN24 zwraca uwagę na kontrowersje, jakie budzi dotacja dla kościelnej Fundacji Profeto, która otrzymała rekordową kwotę równą niemal 100 mln złotych. Stoi za nią ks. Michał Olszewski, znajomy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

