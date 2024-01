Prof. Marek Safjan odchodzi z TSUE. Pełnił funkcję od 2009 r.

W komunikacie podano, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów wyraziło zgodę na jego rezygnację przed objęciem stanowiska przez nowego sędziego.

Prof. Marek Safjan był sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dnia 7 października 2009 r. Jego kadencja skończyła się w październiku 2021 roku. Rząd ogłosił wówczas konkurs, który wygrał prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Wojciechowski. Jednak nie objął stanowiska.

Nowy rząd wycofał kandydatury na przedstawicieli Polski w TSUE

Kolejny konkurs wygrała wygrała dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, współpracująca z Ordo Iuris. Jednak rząd premiera Donalda Tuska wycofał zatwierdzenie kandydatur na przedstawicieli Polski w TSUE oraz Sądzie UE. Kancelaria Premiera wyjaśniła, że powodem tej decyzji miały być nieprawidłowości w procedurze konkursowej.

W skład TSUE wchodzi po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego. Sędziowie mianowani są za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po zasięgnięciu opinii komitetu, na sześcioletnią kadencję, która jest odnawialna.

Prof. Safjan w 1997 r. został mianowany sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w 1998 r. został prezesem tego sądu. Tę funkcję pełnił do 2006 r. Był krytykiem zmian w sądownictwie podejmowanych przez rząd PiS. W 2015 roku odniósł się do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. – Mamy do czynienia z sytuacją, której ja jako prawnik nie jestem w stanie sensownie ocenić. Jesteśmy już w sferze, która nie mieści się w prawnych regulacjach, także konstytucyjnych – stwierdził profesor. Dodał, że „w odniesieniu do konstytucji i wyroków Trybunału nie ma żadnego kompromisu”. Ocenił, że szukanie takowego przez ówczesnego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego, byłoby złamaniem konstytucji.

Znamy polskich kandydatów na urząd sędziego TSUE i sędziego Sądu UE. KPRM podała nazwiskaCzytaj też:

