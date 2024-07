Tragiczne zdarzenie w Wielkopolsce. 41-latek utonął

O wypadku, do którego doszło 24 lipca, poinformowała redakcja „Tygodnika Piskiego”. Tego dnia 41-letni mężczyzna pływał na specjalistycznym sprzęcie po jednym z jezior. Obok niego znajdowało się jego dziecko.

Ojciec i syn spędzali miłe chwile na deskach SUP. Niestety, 41-latek wpadł do wody.

„Wołał o pomoc”

Dziennikarze opisują, że zdarzenie natychmiast spowodowało reakcje młodego chłopaka. „Syn, widząc całą sytuację, natychmiast wołał o pomoc” – czytamy. Po pewnym czasie mężczyzna został wyciągnięty ze zbiornika wodnego. Na brzegu zaczęto pilnie udzielać mu pomocy. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się mu jednak pomóc.

Redakcja „Tygodnika Piskiego” podaje, że 41-latek chwytał się rękoma za okolice klatki piersiowej, a także kasłał. Teraz wyjaśnieniem okoliczności sprawy – pod nadzorem prokuratora – zajmą się służby.

O sprawie informowali także dziennikarze „Gazety Współczesnej”. Jak przekazali, do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Ruciane Nida. Mężczyzna miał „nagle wpaść twarzą do wody” – podają szczegóły.

Służby apelują o zachowanie ostrożności nad wodą. To niezwykle ważne

Funkcjonariusze przy każdej tego typu okazji apelują o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. Choć wysoka temperatura, beztroski czas na urlopie i inne okoliczności sprzyjają relaksowi, to jednak warto pamiętać, że mamy do czynienia z żywiołem, co wiązać może się z różnymi konsekwencjami. „W wielu przypadkach, aby ustrzec się przed tragedią, wystarczy zachowanie większej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych” – wskazuje policja.

Mundurowi przypominają, by korzystać z kąpieli w miejscach wyznaczonych i nadzorowanych (na przykład przez ratowników), stosować się do zapisów regulaminu danego miejsca, nie pływać samemu (by w razie zagrożenia ktoś mógł szybko wezwać pomoc), a także nie skakać „na główkę” (nigdy, a już w szczególności, gdy nie wiemy, co znajduje się na dnie danego zbiornika wodnego).

