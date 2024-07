Amazonia. W trakcie programu z Willem Smithem przypadkowo odkryto nowy gatunek węża

"Pole to Pole with Will Smith", czyli "Od bieguna do bieguna z Willem Smithem" to nowy program popularyzujący wiedzę o naszej planecie, jej faunie i florze. Pokazuje podróże znanego aktora po różnych ekosystemach, a w omawianym tutaj odcinku zabiera widzów do lasów deszczowych Amazonii.

Odkrycie nowego gatunku anakondy

W ramach tego odcinka, zespół badaczy pod przewodnictwem profesora Bryana Fry'a z Uniwersytetu Qeensland zaproszony został na ziemie zamieszkiwane przez plemię Waorani. W trakcie wizyty naukowcy zbierali i badali próbki materiału genetycznego m.in. tamtejszych węży. Ku swojemu zaskoczeniu okazało się, że natrafili na kompletnie nowy, nieudokumentowany wcześniej gatunek.

Badacze stwierdzili, że odkrytemu przez nich stworzeniu najbliżej jest do anakondy zielonej. Dla podkreślenia podobieństwa nazwali więc węża anakondą zieloną północną, a znany wcześniej gatunek zaczęli określać mianem anakondy zielonej południowej. Stwierdzili też, że jest to największy gatunek węża na świecie.

Program Willa Smitha przypomni o ochronie gatunków?

– Rozmiary tego wspaniałego stworzenia są niesamowite. Jedna napotkana samica anakondy mierzyła porażające 6,3 metra – mówił profesor Fry. – Wśród Waorani krążą opowieści o anakondach z regionu, mierzących nawet 7,4 metra i ważących pół tony.

– Odkrycie nowego gatunku anakondy jest ekscytujące, ale krytyczną kwestią jest pilna potrzeba dalszego badania tych zagrożonych gatunków i ekosystemów – dodawał naukowiec. Zielone anakondy mierzą się z nieznanymi przez tysiące lat problemami, takimi jak wycinki lasów, zmiany klimatów i susze.

Czytaj też:

Ponad 40 nowych tytułów od Netflix w lipcu. Wśród premier gangsterski klasykCzytaj też:

Nie tylko tragedia na Stena Spirit. Kto odpowiada za spektakularne akcje ratunkowe na Bałtyku?