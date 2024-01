Bodnar uznał postanowienie TK za „orzeczenie nieistniejące”. Stanowczy sprzeciw PK

Trybunał Konstytucyjny 15 stycznia w jednoosobowym składzie Krystyny Pawłowicz wydał postanowienie nakazujące prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie obowiązków Dariuszowi Barskiemu jako prokuratorowi krajowemu.

Minister sprawiedliwości uznał we wtorkowym komunikacie, że „postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa”. Jak wyjaśniono, było ono „skierowane do wadliwie oznaczonych podmiotów, w tym osób, które w ogóle nie uczestniczyły i nie były stroną postępowania przed TK”. Jak czytamy, zostało też „wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej, przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa”. W związku tym „nie może wywoływać skutków prawnych”.

Prokuratura Krajowa o stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości ws. postanowienia TK

Do stanowiska odniosła się Prokuratura Krajowa, według której doszło do „kolejnej próby derogowania z systemu prawnego przepisów prawa oraz decyzji wydanych na ich podstawie za pomocą opinii prawnych”. Zaznaczono m.in., że „powołana ustawa nie przewiduje żadnych środków odwoławczych lub innych środków prawnych, które dałyby możliwość uchylenia się od wykonania postanowienia TK, a tym bardziej uznania go za ‘orzeczenie nieistniejące’”.

„Obowiązkiem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jest więc powstrzymanie się od wszelkich działań, które zmierzałyby do pozbawienia skuteczności postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2024 r., niezależnie od tego, jakie są poglądy Prokuratora Generalnego co do zasadności skargi konstytucyjnej wniesionej przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego” – brzmi fragment oświadczenia PK.

PK o sporze kompetencyjnym pomiędzy prezydentem, premierem i prokuratorem generalnym

Prokuratura Krajowa przypomniała, że prezydent skierował do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a premierem i prokuratorem generalnym „wobec wykreowania przez prokuratora generalnego, wbrew przepisom prawa, stanowiska mającego pozwolić na usunięcie z urzędu pierwszego zastępcy prokuratora generalnego prokuratora krajowego z pominięciem pisemnej zgody prezydenta”.

PK przekonuje, że wszczęcie postępowania przed TK powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Prokuratura Krajowa zwróciła też uwagę, że pismo Bodnara z 12 stycznia zawierające informację o przejściu Barskiego w stan spoczynku, „nie zostało w żaden sposób zdefiniowane, w szczególności nie było ani decyzją, ani postanowieniem”. „Nie zawierało również informacji co do ewentualnych środków odwoławczych” – podsumowano.

Czytaj też:

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Adama Bodnara. Przekroczył uprawnienia?Czytaj też:

Krystyna Pawłowicz broni Kamińskiego i Wąsika. „ZATRZYMAJCIE SADYSTYCZNE ZNĘCANIE”