Trudna sytuacja na Mazowszu. Bug zalewa drogę, działki i gospodarstwa

Wysoki poziom wody w rzekach Bug i Fiszor spowodował na Mazowszu lokalne podtopienia. We wtorek w okolicach Wyszkowa stan alarmowy na Bugu przekroczony był o 70 centymetrów i wynosił aż 520 centymetrów. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowościach Młynarze i Słopsk. Jak przekazał Krzysztof Jezierski, wójt gminy Zabrodzie, droga powiatowa jest zalana na odcinku około 800 metrów.

– Samochodem osobowym tędy nie przejedziemy. W całej miejscowości mieszka około 110 osób. Ale jest też mnóstwo działek letniskowych. Głównie one są pozalewane – przekazał Jezierski w rozmowie z reporterem TVN24. – Sytuacja jest trudna do przewidzenia. Wiemy, że w górze rzeki woda się obniża. Mam nadzieję, że te spadki przyjdą również do nas – dodawał. Uspokajał też, że domy stałych mieszkańców położone są w wyższych miejscach, a woda podchodzi do leżących niżej gospodarstw.

Strażacy monitorują sytuację za pomocą dronów. Głównym problemem jest odrywająca się kra, która tworzy zatory, przez które spiętrza się woda. Wójt przekazał również, że dzieci z odciętej od reszty gminy miejscowości dowożone są do szkoły przez strażaków z lokalnej OSP. – Autobus szkolny nie jest w stanie dojechać tą drogą – przyznał.

Zagrożenie powodziowe na Mazowszu. Strażacy apelują do mieszkańców

W sobotę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie wydała komunikat skierowany do mieszkańców zagrożonych miejscowości. „W związku z wysokim poziomem wody na rzece Bug oraz Fiszor oraz utrzymującym się ciągłym wzrostem poziomu wody na terenie sołectwa Młynarze zalecamy opuszczenie terenu zagrożonego” – zaapelowali strażacy. „Aktualnie brak jest prognoz, które wskazywałyby na spadek poziomu wody w w/w rzekach w związku z czym trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji na terenie sołectwa Młynarze” – czytamy dalej.

„Osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić terenu zagrożonego proszone są o kontakt ze służbami ratunkowymi pod numerem alarmowym 112” – dodano w komunikacie.

