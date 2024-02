Koniec Funduszu Kościelnego? Episkopat gotowy do rozmów z rządem

We wtorek, 13 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa poświęcona zmianom w systemie finansowania polskich związków wyznaniowych. Spotkanie związane z zapowiedziami rządu rozpoczął sekretarz generalny KEP biskup Artur Miziński.

Spór o Fundusz Kościelny

– Niewątpliwie kwestia Funduszu Kościelnego jest ważnym zagadnieniem dotyczącym Kościoła katolickiego, ale też innych związków wyznaniowych – zaznaczył we wstępie. Podkreślił również, że temat ten od czasu do czasu powraca do debaty publicznej i tym razem ma to związek z powołaniem Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego oraz jego pierwszymi ustaleniami.

– Bardzo dobrze, że rząd zapowiada konieczność rozmów z Kościołami, a warto przy tym zauważyć, że są różne formy dialogu, jaki władza prowadzi ze społeczeństwem, zwłaszcza w procesie legislacyjnym – podkreślił biskup Miziński. Wyjaśnił, że w tym przypadku należy rozróżnić konsultacje publiczne i opiniowanie projektów od działania określonego w art. 27 Konkordatu.

Episkopat odpowiada rządowi

Przepis ten dotyczy regulowania spraw wymagających nowych lub dodatkowych rozwiązań i zakłada, że w tym celu powinno dochodzić do stworzenia nowych umów między stronami lub stosownych uzgodnień między rządem i Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską.

– Jeśli – zgodnie z zapowiedzią rządu – rząd stoi na stanowisku, że zmiany w finansowaniu związków finansowych są potrzebne, jesteśmy gotowi do rozmów – zapewnił sekretarz generalny KEP. Podkreślił jednak, że muszą zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami Konkordatu oraz konstytucyjnym zapisem o konsensualnej formie regulacji relacji między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Czytaj też:

Watykan ma propozycję dla wiernych. Będą mogli na bieżąco śledzić życie KościołaCzytaj też:

Popularny łódzki ksiądz modli się o zniesienie celibatu. Zwrócił się do Watykanu