Studenci bez rządowego stypendium. Minister nauki podał powód

Wśród zapowiedzi uwzględnionych w programie wyborczym Lewicy znalazł się punkt związany z powszechnym planem stypendialnym dla studentów. Zgodnie z jego zapisami każda osoba, która nie ukończyła 26 roku życia i kontynuuje edukację, miałaby otrzymywać od państwa 1000 zł miesięcznie.

Program stypendialny dla studentów

O zamiar realizacji obietnicy zapytano ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka. W rozmowie z Super Expressem przyznał, że stypendium dla studentów nie stanowi obecnie przedmiotu dyskusji prowadzonych przez rząd. – Nie mamy tego wpisanego w umowie koalicyjnej – wyjaśnił.

Podkreślił, że współpraca wymaga kompromisów, a tym samym rezygnacji z niektórych postulatów. Zaznaczył również, że decyzja ma związek z budżetem państwa, którego sytuacja „nie jest najlepsza”. – Ten zapis będziemy realizowali chociażby wzrostem nakładów jeżeli chodzi o kwestię pomocy socjalnej dla studentów – dodał polityk.

Zmiany w szkolnictwie wyższym

Szef resortu nauki zapewnił, że partie wchodzące w skład koalicji rządzącej są zgodne w kwestii konieczności budowy akademików i ich modernizacji, która również znalazła się wśród obietnic jego ugrupowania. – Na pewno jest zgoda na wzrost nakładów na badania i rozwój – dodał Wieczorek.

Polityk zapowiedział również, że do ustawy o szkolnictwie wyższym z pewnością zostaną wprowadzone zmiany. – Musimy to wypracować wspólnie, razem, więc myślę, że to naprawdę, jeżeli chodzi o to lewicowe podejście, będzie to realizowane – podkreślił. Wśród prywatnych sugestii wymienił pomysł łączenia uczelni i tworzenia większych podmiotów, konkurencyjnych wobec zagranicznych uniwersytetów. – To jest ten kierunek, ale to już jest strategia, o której będziemy rozmawiali – podsumował.

Czytaj też:

Dzień Nauki Polskiej: jak jest z polską nauką?Czytaj też:

Nowy rektor Akademii Pożarniczej. Prywatnie to brat ministra