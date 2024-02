Monika Pawłowska wkrótce spotka się z Andrzejem Dudą. To może usłyszeć

Po tym jak Monika Pawłowska wyraziła gotowość objęcia mandatu, wygaszonego Mariuszowi Kamińskiemu, o komentarz w tej sprawie poproszony został Andrzej Duda. – Zmartwiłem się, kiedy to usłyszałem, bo ja uważam, że pan minister Mariusz Kamiński nie utracił swojego mandatu absolutnie – zapewnił prezydent. – Ja uważam, że to jest pogarszanie sytuacji po prostu i tworzenie jeszcze większego zamętu i chaosu konstytucyjnego, źle się dzieje – dodał Duda.

Monika Pawłowska i spotkanie z Andrzejem Dudą ws. objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim

– Gdyby rozmawiała ze mną, prosiłbym ją o to, żeby się wstrzymała do czasu wyjaśnienia tej sprawy w pełni – zapewniła głowa państwa. Duda podkreślił, że polityk powinna czekać tak długo, aż sprawa „będzie wyjaśniona w pełni”. Pawłowska zareagowała na te słowa zapewniając, że „zwróci się do prezydenta z prośbą o spotkanie i rozmowę”.

Wirtualna Polska dowiedziała się, jak wygląda sytuacja w tej sprawie. – Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla pani Pawłowskiej. Może przyjść i porozmawiać. A prezydent spotka się z nią w cztery oczy. Termin jest jeszcze do ustalenia. To kwestia najbliższych dni – zapewniła osoba z otoczenia Dudy. Polityk na spotkaniu miałaby usłyszeć mniej więcej to, co już powiedziała głowa państwa.

Kiedy ślubowanie w Sejmie? Szymon Hołownia o dopełnieniu formalnej drogi

Pawłowska jak na razie nie złożyła ślubowania w Sejmie. Szymon Hołownia podkreślił 20 lutego, że „cała droga formalna została dopełniona”. – Umówiliśmy się z panią poseł, że podejmie decyzję, bo to kwestia logistyczna, czy będzie ślubowała na tym posiedzeniu Sejmu, na pewno nie odbędzie się to jutro (21 lutego – red.), czy na następnym – wyjaśnił marszałek Sejmu.

