Kulisy zatrudnienia partnerki „szarej eminencji” TVP. W pracy była 32 godz.

Beata Fido to aktorka, która zagrała główną rolę w filmie „Smoleńsk” Antoniego Krauzego z 2016 r. Grała również w serialach emitowanych na antenie TVP: „Komisarz Alex”, „Wojenne dziewczyny”, „Leśniczówka” i „Archiwista”. Prywatnie jest partnerką Jana Marii Tomaszewskiego, kuzyna Jarosława Kaczyńskiego i „szarej eminencji” Telewizji Polskiej.

Bulwersujące szczegóły zatrudnienia gwiazdy TVP. Zarobiła fortunę, prawie nie było jej w pracy

Onet donosi, że Fido była również zatrudniona w redakcji TVP World, całodobowego anglojęzycznego kanału, który był współfinansowany przez MSZ. Aktorka umowę o pracę jako dziennikarka podpisała w 2023 r. Formalnie była zatrudniona na stanowisku „starszego redaktora prowadzącego” w pełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym 40 godzin tygodniowo.

Nowa ekipa kontrolująca TVP wszczęła wewnętrzną kontrolę, której wyniki są bulwersujące. Jak się okazało Fido w miejscu świadczenia pracy pojawiła się w całym 2023 roku tylko 20 razy, co przełożyło się w sumie na 32 godziny. Aktorka umowę z Telewizją Polską rozwiązała porozumieniem stron 30 listopada ubiegłego roku. Było to już więc po wyborach parlamentarnych, ale jeszcze przed tym, jak doszło do zmiany w TVP.

TVP domaga się od partnerki kuzyna Jarosława Kaczyńskiego zwrotu 250 tys. zł. Wyniki kontroli porażają

Władze Telewizji Polskie wezwały Fido do zwrotu wynagrodzenia w wysokości 241 706 złotych. Jeśli nie zrobi tego przez tydzień, publiczny nadawca zamierza podjąć kroki prawne. W październiku 2023 r. zaprezentowano z kolei wyniki kontroli NIK w TVP. Sprawdzono okres od początku 2021 r. Fido miała mieć podpisane z Telewizją Polską trzy umowy o wartości 454 tys. zł. Telewizja publiczna miała wypłacić aktorce za pracę jako „redaktor odpowiedzialny” w TVP World 332 tys. zł.

Tyle kuzyn Jarosława Kaczyńskiego zarobił w TVP. Dostawał też nagrody od Jacka Kurskiego