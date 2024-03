Prezydent RP wniósł do Sejmu projekt ustawy. Wyjaśniamy, czego dotyczy

W poniedziałek 4 marca prezydent Andrzej Duda zdecydował o przekazaniu do prac parlamentarnych projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Paulina Malinowska-Kowalczyk wyraziła nadzieję na to, że ustawa zostanie uchwalona przez parlament w niedługim czasie. Doradczyni prezydenta RP wskazała, że „jest to ustawa, na którą czeka środowisko związane z osobami z niepełnosprawnościami, ponieważ ta usługa może zmienić życie”.

Jak podkreśliła, dzięki zaproponowanym rozwiązaniom każda osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła brać aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. – Proponujemy w naszym projekcie liczbę godzin asystencji od 40 do 200 godzin miesięcznie. Usługa ma być dostępna w każdym powiecie i ma być finansowana z budżetu państwa – poinformowała Paulina Malinowska-Kowalczyk.

Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Doradczyni prezydenta o szczegółach

Prezydencka doradczyni przypomniała, że zaprezentowany jesienią projekt został poddany konsultacjom społecznym. – Najważniejszy postulat dotyczył zwiększenia godzin asystencji i ta liczba godzin została poszerzona – wskazała. Jak dodała Paulina Malinowska-Kowalczyk, ustawa nie przewiduje szczególnych wymogów od osób, które będą chciały podjąć się funkcji asystenta osobistego. Jednocześnie zwróciła uwagę na konieczność odbycia szkoleń w tym zakresie.

– Szkolenia, które uwzględnia projekt ustawy, są podzielone na dwa rodzaje: skierowany do asystentów i koordynatorów, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia obejmują pozyskanie wiedzy z zakresu zapisów ustawy i podstawowych informacji dotyczących realizowania usług asystencji i standardów z tym związanych – poinformowała doradczyni prezydenta.

Czytaj też:

Nieznany obiekt spadł na Mazurach. Tak sprawę komentuje szef MONCzytaj też:

Tusk nakazał zlikwidować dwa instytuty. Szef KPRM podał szczegóły