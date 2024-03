Donald Tusk powołał nowego szefa Prokuratury Krajowej. Znane nazwisko

– Pan premier powołał nowego Prokuratora Krajowego, dzisiaj, pana Dariusza Korneluka w związku tym, że powierzenie obowiązków panu prokuratorowi Bilewiczowi jako Prokuratorowi Krajowemu skończyło się wczoraj, tak ważna instytucja jak prokuratura musi funkcjonować w sposób ciągły – powiedział w TVP Info Jan Grabiec.

Donald Tusk powołał Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego. Andrzej Duda „nie wyraził opinii”

Szef KPRM dodał, że Andrzej Duda „nie wyraził opinii”, co zostało przekazane przez Kancelarię Prezydenta. Głowa państwa ma wstrzymać się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej rzekomego sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru poprzedniego prokuratora wskazanego swego czasu przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

– Pan prezydent nie ma żadnej podstawy prawnej, aby kwestionować czy odmawiać opinii w takiej sytuacji, bo ustawa zobowiązuje pana prezydenta do tego, żeby taką opinię wydał niezwłocznie – podkreślił Grabiec. Dodał, że taka opinia nie jest wiążąca dla rządu. Zdaniem szefa Kancelarii Premiera „opinie konstytucjonalistów są jednoznaczne”. Grabiec mówił, że „wszystko może być kwestionowane na poziomie politycznym”.

Jan Grabiec: Prokuratura będzie działała, myślę, że sobie z tym poradzimy

– Prokuratura będzie działała. Jeśli może być coś kwestionowane to decyzje podejmowane przez poprzedniego prokuratora, który bezprawnie pełnił funkcję prokuratora krajowego. Myślę, że sobie z tym poradzimy – podsumował szef KPRM. – Nie można sobie wyobrazić, że pan prezydent będzie uczestniczył jakiejś grze uniemożliwiającej funkcjonowanie centralnych organów władzy państwowej. To jest nie do pomyślenia – zakończył Grabiec.

