Polacy chcą zmian w prawie aborcyjnym. To badanie daje do myślenia

Szymon Hołownia podjął decyzję o wstrzymaniu prac nad ustawami dotyczącymi prawa aborcyjnego na czas kampanii przed wyborami samorządowymi. Teraz – zgodnie z zapowiedzią – ogłosił, że w pierwszym dniu kwietniowego posiedzenia Sejmu odbędzie się debata nad zmianami w przepisach.

Marszałek Sejmu o ustawach aborcyjnych

Na czwartek, 11 kwietnia zaplanowano przeprowadzenie pierwszego czytania wszystkich projektów, a głosowanie nad nimi ma się odbyć w piątkowe południe. Marszałek Sejmu zdradził, że zarówno on, jak i inni parlamentarzyści z Polski 2050 opowiedzą się za skierowaniem ustaw do komisji nadzwyczajnej.

Na procedowanie oczekują cztery projekty – dwa złożone przez Lewicę, jeden Koalicji Obywatelskiej i jeden Trzeciej Drogi. Koalicja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza wnosi o przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego, umożliwiającego przerwanie ciąży w przypadku wad rozwojowych płodu. Partie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego oczekują natomiast legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Polacy oczekują zmian w prawie aborcyjnym

Z sondażu agencji badawczej SW Research dla serwisu rp.pl wynika, że największym poparciem wśród Polaków cieszy się pomysł KO i Lewicy. Za prawem do przerwania ciąży do 12. tygodnia opowiedziało się 43,7 proc. respondentów. Nieco mniej uczestników badania podzieliło zdanie polityków Trzeciej Drogi. Powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego za najlepsze rozwiązanie uważa 37 proc. ankietowanych.

Na pytanie: „jak Pani/Pana zdaniem powinno zmienić się prawo regulujące kwestię aborcji w Polsce?” 6,8 proc. badanych odpowiedziało „przepisów nie należy zmieniać”. Za całkowitym zakazem przerywania ciąży opowiedziało się 4,8 proc. respondentów, a 7,7 proc. pytanych przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania.

