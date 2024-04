Andrzej Duda skierował ustawę do TK. W tle sprawa Wąsika i Kamińskiego

20 marca 2024 roku Sejm uchwalił nowelizację prawa pocztowego. Zakłada ona przed wszystkim podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego. W 2024 roku kwota ta miałaby wzrosnąć do 750 mln zł, natomiast rok później miałoby to być 1,3 mld zł. Łącznie jest to ponad 2,5 mld zł.

Andrzej Duda skierował ustawę do TK. Tak się tłumaczy

Pięć dni później Andrzej Duda podpisał ustawę. 15 kwietnia Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent postanowił skierować ustawę do TK w trybie kontroli następczej.

Decyzja głowy państwa jest tłumaczona „wątpliwościami dotyczącymi czynności marszałka Sejmu”. Prezydent zastanawia się, czy nowelizacja prawa pocztowego została uchwalona we właściwym trybie. – Chodzi o postępowanie Szymona Hołowni, który uznał, że mandaty Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wygasły – wyjaśnił. Byli posłowie PiS stracili mandaty po prawomocnym wyroku sądu.

Wszystkie ustawy Sejmu są nieważne?

W rozmowie z TVN24 szef gabinetu prezydenta tłumaczył, że takiego zachowania Andrzeja Dudy wymaga sytuacja prawna, do której doprowadził marszałek Sejmu. – Najważniejsza jest sytuacja prawna. Ja ufam całkowicie Małgorzacie Paprockiej, która uważa, że tak trzeba robić. Przedstawiła prezydentowi takie rozwiązania – powiedział Marcin Mastalerek.

Pytany o to, co stanie się w sytuacji, gdy TK orzeknie, że wszystkie ustawy przyjęte przez Sejm bez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za bezprawne, współpracownik Andrzeja Dudy odparł, że nie przypuszcza, aby taki wyrok miał wpływ na to, czy ustawa działa czy nie. – Nie wiem, jaki będzie wyrok. Myślę, że większość dziś jest tak duża, że nie miałoby to wpływu na to, czy ustawa działa czy nie działa, tylko na tryb jej przyjęcia – dodał.

