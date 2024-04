Sikorski skrytykował osiem lat polityki zagranicznej PiS. „Seria złych pomysłów i błędnych decyzji”

Radosław Sikorski wygłasza przed Sejmem informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku. Na wstępie szef MSZ zaznaczył, że „dyplomacja jest pierwszą linią obrony RP”. Dodał, że „za wschodnia granicą Ukraina walczy od dwóch przeciwko agresorowi, a Rosja dąży od obalenia ładu międzynarodowego powstałego po 1989 r”..

Szef polskiej dyplomacji mówił, że „w trudnych warunkach potrzebna jest współpraca nie tylko w ramach koalicji rządzącej, ale także z tymi przedstawicielami opozycji, którzy do współpracy są gotowi”. – Poprzednie osiem lat polskie polityki zagranicznej to seria chybionych założeń ideowych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań – powiedział Sikorski. Wspomniał w tym kontekście o konflikcie z UE.

Expose Radosława Sikorskiego. Beata Szydło i Mateusz Morawiecki nieobecni w Sejmie

Minister dodał, że za czasów PiS pogorszył się wizerunek Polski na świecie, o czym świadczy np. rankingi wolności prasy, praworządności i krajów najmniej skorumpowanych. – Upór poprzedniego rządu wynikał z tego, że politykę zagraniczną prowadził w świetle przedstawień, wyimaginowanej przestrzeni skonstruowanej z mitów, urojeń, utrwalanej przez nachalną propagandę – mówił szef MSZ. Sikorski zauważył, że w Sejmie nie ma Beaty Szydło, „która z KPRM wyprowadziła unijną szmatę, a dziś z obrzydzeniem służy w jewro-parlamencie”.

Szef polskiej dyplomacji zwracając się do marszałka Szymona Hołowni, ironicznie usprawiedliwiał nieobecność Mateusza Morawieckiego, o którym powiedział, że „jest w drodze do Budapesztu na kolejny sabat proputinowskich nacjonalistów”. Sikorski rozwiewając poszczególne mity z czasów rządów PiS, zgodził się, że Interesy Polski i Niemiec są różne, ale „różnice zdań nie oznaczają, że jesteśmy skazani na wieczny konflikt”.

Minister spraw zagranicznych o stosunkach z Niemcami i UE

– Niemcy to nasz demokratyczny sąsiad, największy partner handlowy, ważny aktor europejski, kluczowy sojusznik w NATO. Warszawa i Berlin potrzebują się nawzajem – podkreślił minister spraw zagranicznych. Sikorski zaznaczył, że ogromna większość Polaków chce należeć do UE i nie jest „wyimaginowaną wspólnotą, bezduszną Brukselą, z której anonimowi biurokraci rzekomo narzucają Polsce dyrektywy odbierające suwerenność”, co sugeruje Prawo i Sprawiedliwość.

Szef MSZ przytoczył krytyczne wypowiedzi Zdzisława Krasnodębskiego, Marka Suskiego i Przemysława Czarnka o Unii Europejskiej. W pewnym momencie marszałek Sejmu przerwał wystąpienie Sikorskiego, aby zwrócić uwagę posłom PiS: Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi i Pawła Jabłońskiego.

