Marianna Schreiber i afera Daniela Obajtka. Celebrytka ujawniła tajemniczy wątek

Marianna Schreiber postanowiła zwrócić się bezpośrednio do Michała Szczerby. (Była) żona polityka Prawa i Sprawiedliwości zasugerowała posłowi Koalicji Obywatelskiej, aby zaobserwował jej profil na X (dawnym Twitterze). Powód? Celebrytka stwierdziła, że już wiele tygodni temu pisała o tym, że Daniel Obajtek nie mieszka aktualnie w Polsce.

Na dowód Marianna Schreiber przytoczyła swój wpis z 27 marca. „Nie zastanawialiście się, dlaczego były prezes Orlenu od dłuższego czasu przebywa poza granicami Polski i wygląda na to, że nie planuje wracać do ojczyzny?” – dopytywała wówczas.

twitter

Daniel Obajtek przebywa za granicą

W rozmowie z TVP Info Michał Szczerba ujawnił, że Daniel Obajtek przebywa obecnie poza Polską. Po kilku godzinach spekulacji na antenie TVN24 poseł doprecyzował, że były szef Orlenu miał tymczasowo zamieszkać na Węgrzech u osób, z którymi kiedyś współpracował. – Daniel Obajtek jest na Węgrzech, schronił się u Orbana, u swoich kontrahentów z węgierskiego MOL-a, czyli spółki paliwowej, której wyprzedał 417 stacji Lotosu. To są współpracownicy oligarchów Putina – tłumaczył.

Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że wszystkie informacje w tej sprawie, którymi dysponuje, przekazał Donaldowi Tuskowi. – Były prezes Orlenu jest świadomy tego, że ma sporo za uszami, że odpowiedzialność karna, a być może i majątkowa, jest nieuchronna – mówił szef sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej.

Przeszukania w domu Daniela Obajtka

Prokurator Krajowy na konferencji prasowej opowiedział o szczegółach postępowań dotyczących Orlenu. – Na chwilę obecną jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne największe postępowania. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 roku na sprzedaż 30 procent udziału w Rafinerii Gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. W tej sprawie szkoda dzisiaj, to szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, wynosząca cztery miliardy złotych – komentował Dariusz Korneluk.

Z informacji prokuratury wynika, że „drugie bardzo poważne, duże postępowanie to kwestia zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym, jak i detalicznym jesienią ubiegłego roku, co mogłoby mieć związek z wyborami parlamentarnymi”. Natomiast „trzecia sprawa, bardzo bulwersująca, to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych”.

Czytaj też:

Ambasador Izraela reaguje na aferę Daniela Obajtka. W tle wielomilionowe interesyCzytaj też:

Tusk reaguje na sprawę Obajtka. „Nie jestem mścicielem”