PiS przed trudnym wyborem. Jeden krok może zaważyć na przyszłości partii

Wybory parlamentarne i samorządowe przeszły do historii. Przed nami kolejne głosowanie – tym razem w wyborach do PE, które odbędą się w niedzielę 9 czerwca. To jednak nie koniec wyborczego maratonu. Na wiosnę 2025 roku zostaną zorganizowane wybory prezydenckie. To, kto w nich wystartuje, pozostaje na razie wielką niewiadomą. Pewne jest tylko to, że o kolejną kadencję nie będzie mógł się ubiegać Andrzej Duda, ponieważ konstytucja nie przewiduje takiej możliwości.

Sondaż. Kto powinien być kandydatem PiS w wyborach prezydenckich?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez United Surveys, na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano, kto w ich opinii powinien być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Badani mogli wybierać wśród 10 polityków. Najwięcej osób wskazało Mateusza Morawieckiego – 18,3 proc. Na drugim miejscu uplasował się Przemysław Czarnek z wynikiem 8,6 proc. Podobny rezultat 8,2 proc. uzyskał Mariusz Błaszczak i to właśnie były szef MON zamyka podium.

Kolejne pozycje zajęli Kacper Płażyński, którego wskazało 7,8 proc. badanych oraz Elżbieta Witek – 5,6 proc. wskazań oraz Beata Szydło – 3,9 proc. Według 2,5 proc. respondentów najlepszym kandydatem PiS na prezydenta byłby były wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Powodów do zadowolenia nie mają Tobiasz Bocheński i prezydent Otwocka Jarosław Margielski, których w roli kandydatów widzi mniej niż 1 proc. badanych. Żadnego wskazania nie uzyskał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Sondaż. Ogromny odsetek niezdecydowanych

Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 43,9 proc. badanych nie było w stanie wskazać jednoznacznie najlepszego kandydata PiS i wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Wśród niezdecydowanych przeważają osoby deklarujące poparcie dla obecnego rządu – 73 proc. Najmniej jest w tej grupie wyborców PiS i Konfederacji – 7 proc. Wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie dominuje Mateusz Morawiecki – 38 proc., który wyprzedził Mariusza Błaszczaka – 21 proc. oraz Przemysława Czarnek – 13 proc.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 19-21 kwietnia 2024 na reprezentatywnej próbie 1000 ankietowanych metodą CATI&CAWI (ratio 50/50).

