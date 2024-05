Prezydent wręczył akt mianowania na stanowiska dowódcze oraz awans generalski

W dzień Święta Narodowego Trzeciego Maja odbyła się w Pałacu Prezydenckim uroczystość wręczenia aktów mianowania na stanowiska dowódcze oraz awans generalski w Siłach Zbrojnych RP.

– 3 maja to ważny dla Polski dzień. Rozpoczynamy go od wręczenia ważnych nominacji w wojsku niepodległej i suwerennej Polski, w wojsku, które stoi na straży jej bezpieczeństwa. To wielka odpowiedzialność dzierżyć dziś w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom i wolnej, suwerennej i niepodległej Rzeczypospolitej. Pokolenia walczyły o Polskę, która będzie sama o sobie decydować – mówił Andrzej Duda.

Na podstawie art. 134 ust. 3 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, jako zwierzchnik sił zbrojnych, mianował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, a także nadał jeden stopień generała Wojska Polskiego.

Stanowiska dowódcze i awanse generalskie w polskich siłach zbrojnych

Na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mianowany został generał broni Marek Sokołowski – czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej mianowany został generał brygady Krzysztof Stańczyk – czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

Na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został generał broni Sławomir Wojciechowski – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

Głowa państwa podziękowała także za podjęcie się obowiązków w tych trudnych czasach i wzięcie na siebie odpowiedzialności za realizację niezwykle kluczowych dla bezpieczeństwa RP działań. – Potrzebne są nam nowe procedury, które będą pozwalały na szybkie reagowanie w razie zagrożenia. Pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami. Poddaliśmy je w tej chwili pod ocenę parlamentu. Mam nadzieję, że przepisy dla umocnienia naszego bezpieczeństwa będziemy mogli szybko przekazać w ręce dowódców – mówił Andrzej Duda odnosząc się do skierowanego do Sejmu projektu ustawy.

