W Sejmie trwa strajk okupacyjny. Domagają się spotkania z Tuskiem

- Ukraina zalewa nasz kraj produktami niebadanymi, nasze służby nie działają. Przyjechaliśmy tutaj z każdego województwa, żeby reprezentować rolników. Prosimy pana marszałka Hołownię, żeby umozliwił nam pokojowy protest w Sejmie. Chcemy wiedzieć, kto jest za nami, a kto przeciwko nam. Protesty na ulicach nie przyniosły skutków, przeszkadzały mieszkańcom. Chcemy się spotkać z premierem – mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele rolników. Protest odbywa się pod hasłem Precz z Zielonym Ładem



Członkowie związku Orka zapowiedzieli, że jeśli jeszcze dziś dojdzie do spotkania z Donaldem Tuskiem, to opuszczą budynek Sejmu. – Jeśli nie będzie woli dialogu, zostaniemy tutaj tak długo, jak będzie trzeba – stwierdzili dodając, że będą oczekiwać na szefa rządu tak długo, jak będzie trzeba, nawet jeśli oznaczałoby to konieczność nocowania w Sejmie.

W rozmowie z dziennikarzami rolnicy podkreślili, że nie są zwolennikami żadnej partii politycznej. Do Sejmu dostali się jednak dzięki posłom PiS i Konfederacji.

