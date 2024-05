Gorąco w Sejmie. Rolnicy zakłócili briefing Kołodziejczaka. „Hańba, zdrajca wsi”

Głos w sprawie protestu rolników w Sejmie zabrał Michał Kołodziejczak. – Rolnicy okupujący Sejm to rzeczywiście orka, ale na wizerunku polskich rolników. Jeśli chcą rozmawiać, to zapraszam to resortu rolnictwa, Sejm nie jest do tego miejscem – powiedział w rozmowie z PAP wiceminister rolnictwa. Szef Agrounii dodał, że rozumie okupowanie ministerstwa, ale takie rzeczy w Sejmie, w momencie, kiedy wiele spraw zostało załatwionych, bo rolnicy mają jakieś niespełnione ambicje polityczne, to jest farsa. – To niszczenie wizerunku rolnika. Nie wiem, komu na tym zależy. Niech skupią się na stworzeniu nowych liderów polskiej wsi, bo tych ewidentnie brakuje – komentował polityk.

Na pytanie dziennikarzy, czy nie czuje się zdrajcą mówiąc takie słowa o protestujących rolnikach, Michał Kołodziejczak odparł, że może ich jedynie pożałować. – Jeśli rolnicy naprawdę chcą rozmawiać, to nie powinni domagać się spotkania z premierem, a pojawić się w ministerstwie rolnictwa. To jest miejsce do rozmów – podkreślił dodając, że nie będzie rekomendował Donaldowi Tuskowi spotkania z grupą protestujących.

