„Pierwsze kolano RP” i miliony dla szpitala. Na jaw wyszły nowe taśmy

Afera wokół możliwych nieprawidłowości w związku z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości wybuchła po posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS, kierowanego przez Romana Giertycha. Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, miał przez blisko dwa lata nagrywać kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, a w ręce śledczych miało trafić ok. 50 godzin nagrań.

Afera ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wątek: „Pierwsze kolano RP”

– Miała miejsce jedna sytuacja, która szczególnie zapadła mi w pamięć. To była umowa na półtora albo na dwa miliony, gdzie minister Romanowski powiedział mi, że jest takie polecenie, żeby taką umowę zawrzeć. Miał do nas przyjść wniosek, mieliśmy przygotować umowę i wtedy dodał: jest do zoperowania „pierwsze kolano RP” – powiedział Tomasz Mraz. Jak ustalił Onet, „nie ma wątpliwości, że chodziło o operacje, które Jarosław Kaczyński przeszedł w szpitalu im. prof. Adama Grucy w Otwocku”. Prezes PiS był tam operowany dwukrotnie: w 2019 i 2022 r.

Temat ten miał pojawić się w trakcie narady byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z byłymi urzędnikami resortu zajmującymi się Funduszem Sprawiedliwości. Rozmowa, do której nagrania dotarł Onet, miała odbyć się w połowie lutego 2024 roku, a jednym z wątków miała być dyskusja na temat, jak odpowiadać na hipotetycznie niewygodne pytania w sprawie funduszu, na wypadek gdyby powstała sejmowa komisja śledcza w tej sprawie.

Z informacji Onetu wynika, że temat operacji kolana Jarosław Kaczyńskiego wywołał Tomasz Mraz. „Słychać, że próbuje ciągnąć Romanowskiego za język, nawiązując do ich wcześniejszej rozmowy na ten temat w cztery oczy” – relacjonuje wspomniane źródło.

Miliony dla szpitala, w którym operowany był Kaczyński? Nowe informacje

Onet zwrócił się do dyrektora szpitala w Otwocku z pytaniem, kiedy i ile pieniędzy placówka otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości. Prof. Jarosław Czubak przekazał następujące informacje:

Kwota: 1.010.917,91 zł. Cel: doposażenie podmiotu leczniczego w mikroskop śródoperacyjny i narzędzia chirurgiczne dla oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego. Zakończenie realizacji: 28.08.2019 r.

Kwota: 3.980.626,43 zł. Cel: doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć RTG w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego. Zakończenie realizacji zadania: 18.03.2021 r.

Kwota: 3.499.724,26 zł. Cel: doposażenie i modernizacja wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej (4 respiratory i system monitoringu parametrów życiowych). Zakończenie realizacji zadania: 24.10.2022 r.

Kwota: 9.969.000,00 zł. Cel: doposażenie i modernizacja wyposażenia bloku operacyjnego oraz oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego. Ta największa dotacja podzielona jest na transze. Ostatnia zostanie wypłacona z końcem tego roku.

To łącznie niemal 18,5 mln zł w ciągu pięciu lat. „Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji (m.in. FS, WOŚP, fundacje) dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury szpitala” — poinformowały władze szpitala.

Marcin Romanowski, jeszcze przed ujawnieniem kolejnej partii nagrań, odniósł się do sprawy. Zarzuty formułowane przez Mraza na posiedzeniu zespołu ds. rozliczeń PiS określił jako „absurdalne”. – To jego konfabulacje i insynuacje, a nie fakty, zaś nagrania publikowane w mediach są manipulacją podpartą gotową kłamliwą narracją – powiedział w rozmowie z portalem dorzeczy.pl.

