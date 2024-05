Andrzej Duda rozmawiał z protestującymi rolnikami. Podjął ważną decyzję

Andrzej Duda spotkał się grupą rolników ze związku „Orka”, którzy od 9 maja protestowali w Sejmie. Do parlamentu dostali się na przepustki zgłoszone przez Konfederację i PiS. Po rozmowie z Andrzejem Dudą w środę 22 zakończono okupację sejmowych korytarzy.

Protest rolników. O czym rozmawiali z prezydentem?

Po zakończeniu rozmów z rolnikami, które odbyły się w poniedziałek 27 maja w Pałacu Prezydenckim, prezydencki minister Wojciech Kolarski powiedział dziennikarzom, że związkowcy podziękowali głowie państwa za okazanie szacunku i de facto doprowadzenie do tego, że po dwóch tygodniach ten dramatyczny protest się zakończył. Z relacji współpracownika Andrzeja Dudy wynika, że protestujący byli rozgoryczeni, że Donald Tusk się z nimi nie spotkał.

Wojciech Kolarski poinformował, że efektem spotkania jest zgoda Andrzeja Dudy na prośbę rolników, aby przedstawiciel protestujących wszedł w skład działającej przy prezydencie Rady ds. rolnictwa. Już wkrótce ma dojść do spotkania szerszej reprezentacji protestujących rolników z członkami Rady ds. rolnictwa, jednak na razie nie podano konkretnego terminu.

twitter

Rolnicy o rozmowach z Andrzejem Dudą

Po zakończeniu rozmów z prezydentem Mariusz Borowiak ze związku rolniczego „Orka” podkreślił, że strajk rolników nie zakończy się, dopóki ich dwa główne postulaty nie zostaną zrealizowane. Związkowiec wymienił Zielony Ład, którego zapisy powinny być jego zdaniem ustalone z rolnikami. oraz zamknięcie niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy.

– Wtedy skończymy strajkować, bo chcemy, żeby polski obywatel jadł zdrową żywność – stwierdził. My jako organizacja – jeżeli będą tam jakieś rozmowy – to chętnie wrócimy do Sejmu, ale już nie strajkować, tylko po prostu na rozmowy z posłami, z ekipą rządzącą – stwierdził.

Czytaj też:

Andrzej Duda zapowiedział weto. Krzysztof Bosak o „kompromitacji” PolskiCzytaj też:

„Pierwsze kolano RP” i miliony dla szpitala. Na jaw wyszły nowe taśmy