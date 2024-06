Daniel Obajtek nie stawił się w prokuraturze. Jest komentarz

Daniel Obajtek nie pojawił się w prokuraturze w wyznaczonym na poniedziałek 3 czerwca na godzinę 10 terminie.Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił za pośrednictwem platformy X. „Zgodnie z zapowiedzią, przekazałem pełnomocnictwo mojemu adwokatowi do reprezentowania mnie w postępowaniach przed Prokuraturą oraz Sejmową Komisją Śledczą. Liczę na to – choć nadzieja jest złudna – że będę mógł w spokoju dokończyć prowadzenie kampanii wyborczej” – pisał.

Obajtek: Nie będę brać udziału w cyrku KO

„W uśmiechniętej Polsce wolnego człowieka, bez wyroku i bez spraw toczących się przeciwko, traktuje się jak przestępcę, którego ściga policja i służby, na polityczne zlecenie KO. Jestem inwigilowany, a kiedy nie mogą się ze mną w sposób przewidziany przez prawo skontaktować, to konfiskują legalnie opłacone banery wyborcze. Tak wygląda Polska Donalda Tuska” – dodawał.

Jak pisał dalej, przeciwnicy polityczni PiS chcą zniszczyć wszystko, co partia ta zbudowała przez 8 ostatnich lat. „W związku z tym w trybie wyborczym skierowałem kłamliwą publikację Onetu. Analizujemy także oszczercze wypowiedzi, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej. Nie pozwolę, by wmawiać społeczeństwu, że jestem poszukiwany i że jakieś sprawy toczą się przeciwko mnie. Nie kłaniałem się elitom z Warszawy, nie będę brać udziału w cyrku Koalicji Obywatelskiej. Elitom z Brukseli, jeśli tak wyborcy zdecydują, też kłaniać się nie będę” – zapowiedział.

Dlaczego prokuratura wzywa Obajtka?

O wezwaniu byłego prezesa PKN Orlen poinformował w niedzielę Polsat News przewodniczący komisji ds. afery wizowej. — Na jutro Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury. To samo, co robi z wezwaniami komisji śledczej, tak samo zachowuje się w odniesieniu do działań prokuratury, która prowadzi trzy gigantyczne śledztwa w jego sprawie — powiedział poseł KO Michał Szczerba.

W ubiegły wtorek sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planowała przesłuchać byłego prezesa Orlenu. Daniel Obajtek oświadczył jednak, że nie dopełniono formalności – nie doręczono mu wezwania.

Czytaj też:

Obajtek o „tajnym garażu”, pokazał dokumenty. „Nielegalne jest działanie prokuratury”Czytaj też:

Banery Daniela Obajtka drukowane „na lewo”? Jest komentarz kandydata PiS w wyborach