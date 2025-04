Iran i USA na krawędzi wojny? Iran stawia wojsko w stan gotowości po groźbach Trumpa

Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, wydał rozkaz postawienia sił zbrojnych w stan najwyższej gotowości bojowej. Decyzja jest bezpośrednią reakcją na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, który ostrzegł Iran przed możliwymi atakami militarnymi, jeśli Teheran nie zgodzi się na nowe porozumienie nuklearne.

Iran i USA na krawędzi konfliktu militarnego

Irański urzędnik, na którego powołuje się Reuters, podkreślił, że Iran poinformował sąsiednie kraje – Bahrajn, Irak, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcję – iż jakiekolwiek wsparcie dla działań USA przeciwko Iranowi będzie traktowane jako akt wrogości i spotka się z poważnymi konsekwencjami.

Pomimo odmowy bezpośrednich negocjacji z Waszyngtonem, Iran wyraził chęć prowadzenia rozmów pośrednich za pośrednictwem Omanu. Irański urzędnik zaznaczył, że takie rozmowy pozwoliłyby ocenić powagę intencji Stanów Zjednoczonych w dążeniu do politycznego rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego. Administracja Trumpa rozważa tę propozycję, choć preferuje bezpośrednie negocjacje, uznając je za bardziej efektywne.

Groźby prezydenta Trumpa wobec Iranu

Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi bombardowaniami oraz nałożeniem dodatkowych taryf, jeśli Teheran nie zdecyduje się na nowe porozumienie nuklearne.

W rozmowie z NBC News Trump stwierdził: „Jeśli nie zawrą porozumienia, będzie bombardowanie”. Groźby te pojawiły się po wcześniejszym liście Trumpa do ajatollaha Chameneiego, w którym prezydent USA zaproponował rozpoczęcie negocjacji.

Reakcja społeczności międzynarodowej

Rosja stanowczo potępiła groźby USA wobec Iranu. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Riabkow, ostrzegł, że ewentualne ataki na irańską infrastrukturę nuklearną mogą mieć katastrofalne skutki dla całego regionu. Podkreślił również, że takie ultimatum ze strony USA jest nieodpowiednie i stanowi próbę narzucenia swojej woli Iranowi.

Z kolei Francja zwołała nadzwyczajne posiedzenie gabinetu obronnego w celu omówienia sytuacji związanej z Iranem. Prezydent Emmanuel Macron wyraził zaniepokojenie rosnącymi napięciami i potencjalnymi działaniami militarnymi ze strony USA i Izraela wobec Iranu. Jak zapewnił, Francja – wraz z Wielką Brytanią i Niemcami – dąży do znalezienia dyplomatycznego rozwiązania kryzysu.

Sankcje USA wobec podmiotów związanych z Iranem

W ramach zwiększania presji na Teheran, Departament Skarbu USA nałożył sankcje na sześć podmiotów i dwie osoby z Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin. Zostali oni oskarżeni o udział w sieci zaopatrzeniowej irańskiego programu dronów. Sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, podkreślił, że proliferacja dronów i pocisków przez Iran stanowi zagrożenie dla cywilów, personelu USA oraz sojuszników i partnerów w regionie.

Stan irańskiego programu nuklearnego

Iran kontynuuje wzbogacanie uranu do poziomu bliskiego temu, który jest wymagany do produkcji broni jądrowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) wyraziła zaniepokojenie tymi działaniami, podkreślając, że wzbogacanie uranu do tak wysokiego poziomu nie jest uzasadnione w przypadku cywilnych programów energetycznych. Iran utrzymuje, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy i służy wyłącznie celom energetycznym.

