Donald Trump „wkurzony” i „bardzo zły” na Władimira Putina. Prezydent USA postawił ultimatum

Władimir Putin wezwał w piątek do utworzenia rządu tymczasowego w Ukrainie, który mógłby odsunąć Wołodymyra Zełenskiego od władzy. Donald Trump w rozmowie z NBC News przyznał, że po słowach rosyjskiego przywódcy sprawy „nie idą w dobrym kierunku”.

– Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie i jeśli uznam, że to wina Rosji – co może nie być prawdą – ale jeśli uznam, że to wina Rosji, zamierzam nałożyć dodatkowe cła na całą ropę pochodzącą z Rosji – powiedział Trump. – Oznaczałoby to, że jeśli kupujesz ropę z Rosji, nie możesz prowadzić interesów w Stanach Zjednoczonych – kontynuował prezydent USA.

Donald Trump grozi nałożeniem cła na rosyjską ropę. Co zrobi Władimir Putin?

Trump chce wprowadzić 25 proc. cło na całą ropę naftową z Rosji i inne produkty sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Amerykański przywódca zaznaczył, że jeśli w ciągu miesiąca nie będzie porozumienia o zawieszeniu broni w Ukrainie, to na Rosję zostaną nałożone cła. Trump zaznaczył, że jest „bardzo zły” i „wkurzony”, z czego zdaje sobie sprawę Putin.

Prezydent USA zaznaczył jednak, że wciąż ma „bardzo dobre relacje” ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, a jego „gniew może szybko ustąpić, jeśli ktoś postępuje właściwie”. Trump zapowiedział, że będzie chciał ponownie porozmawiać z Putinem w najbliższym tygodniu.

Prezydent USA grozi Iranowi „bombardowaniem, jakiego nikt wcześniej nie widział”

Amerykański przywódca zagroził również „bombardowaniem, jakiego nikt wcześniej nie widział” i „dodatkowymi cłami” na Iran, jeśli kraj ten nie zawrze porozumienia z USA, w którym zagwarantuje, że nie będzie pracować nad bronią jądrową. Trump podkreślił, że amerykańscy i irańscy urzędnicy prowadzą rozmowy w tej sprawie.

