Donald Trump znowu mówi o Grenlandii. „Na 100 procent”

Od czasu objęcia władzy prezydent USA Donald Trump już kilkukrotnie mówił o przejęciu przez jego kraj Grenlandii. W piątek należącą do Danii wyspę odwiedził wiceprezydent J.D. Vance.

Trump stanowczo o Grenlandii. Nie wyklucza użycia siły

– Ameryka posunie się tak daleko, jak będziemy musiała, aby uzyskać kontrolę nad Grenlandią — powiedział Trump dziennikarzom jeszcze przed wizytą wiceprezydenta JD Vance'a i jego żony na wyspie. Sam J.D Vance podczas wizyty na Grenlandii nie wahał się odpowiedzieć na pytanie, na ile realne są plany Trumpa dotyczące Grenlandii.

– Prezydent powiedział: „Musimy mieć Grenlandię”. Myślę, że musimy być bardziej poważni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Grenlandii. Nie możemy ignorować tego miejsca, nie możemy ignorować chęci prezydenta, ale nie możemy też ignorować faktu, że Rosja i Chiny poszerzają swoje działania w sprawie Grenlandii – mówił.

– To, co powiedział prezydent w swoim przemówieniu, szanujemy samostanowienie Grenlandczyków, ale byłoby dużo lepiej, gdybyście przyszli pod parasol bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, niż pozostali pod parasolem bezpieczeństwa Danii. Co oznacza parasol bezpieczeństwa Danii? To, że uważają, że Amerykanie zapłacą za wszystko – stwierdził Vance.

Teraz w najnowszym wywiadzie dla NBC News Trump ponownie odniósł się do tematu Grenlandii. Nie wykluczył użycia siły do objęcia kontroli nad wyspą.

– Będziemy mieć Grenlandię. Tak. Na 100 proc. — oznajmił. Odniósł się też do cytowanych wyżej słów swojego wiceprezydenta o poszanowaniu samostanowienia Grenlandczyków. – Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej – stwierdził.

Trump o aferze: Nie obchodzi mnie, czym jest Signal

W rozmowie z NBC News Donald Trump został również zapytany o aferę związaną z wyciekiem planów ataku na Hutich w Jemenie poprzez przypadkowe zaproszenie dziennikarza do konwersacji przez komunikator Signal. Prezydent USA twierdzi, że to „fake newsy” i wciąż ma zaufanie do Mike'a Waltza i Pete'a Hegsetha

– Mieliśmy niesamowicie udany atak. Uderzyliśmy bardzo mocno i zabójczo. I nikt nie chce o tym rozmawiać. Wszyscy chcą tylko rozmawiać o bzdurach – stwierdził. – Nie mam pojęcia, czym jest Signal. Nie obchodzi mnie, czym jest Signal. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że to po prostu polowanie na czarownice i to jedyna rzecz, o której media chcą rozmawiać, ponieważ nie macie o czym innym rozmawiać – dodał.

Trump ocenił też, że „to było najlepsze 100 dni prezydentury w historii kraju”.

