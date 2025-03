Ostre słowa J.D. Vance’a na Grenlandii. „Nasze przesłani do Danii jest bardzo jasne”

Wizyta wiceprezydenta J.D. Vance’a odbyła się w momencie wysokiego napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Danią związanym z zapowiedziami prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi chęci przejęcia Grenlandii.

– Wiemy, że Rosja, Chiny i inne kraje są niezmiernie zainteresowane arktycznymi szlakami handlowymi oraz minerałami, które leżą tu pod ziemią. Musimy zapewnić, że Ameryka przewodzi na Arktyce. Ponieważ wiemy, że jeśli Ameryka tego nie zrobi, to wejdą w tę pustkę inne narody – mówił w amerykańskiej bazie wojskowej wiceprezydent.

J.D. Vance mówi o sojusznikach robiących „niewystarczająco dużo”

Vance stwierdził, że to miejsce jest aktualnie mniej bezpiecznie, niż było 30 lat temu, ponieważ „niektórzy z naszych sojuszników nie robią wystarczająco dużo”. – Wiem, że zbyt często nasi sojusznicy z Europy nie robili tego, co do nich należy, nie wydawali wystarczająco dużo na obronę, a Dania nie poświęcała wystarczająco dużo zasobów, żeby utrzymać tę bazę, naszych żołnierzy i Grenlandczyków – ocenił polityk.

– Prezydent Trump mówi to cały czas, a wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że jest prezydentem pokoju. Chcemy mieć dobre stosunki ze wszystkimi, w tym nawet, o ile to możliwe, z Chinami i Rosją. Ale to, że chcemy mieć dobre stosunki znaczy, że musimy pokazywać siłę, gdy ją mamy. Niestety historia Grenlandii w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to niedoinwestowanie. To musi się zmienić – stwierdził Vance.

Wiceprezydent USA z przesłaniem dla Danii

Wiceprezydent podkreślił, że przesłanie Stanów Zjednoczonych dla Danii jest „bardzo jasne”. – Nie zrobiliście dobrej roboty, jeśli chodzi o Grenlandię. Nie inwestowaliście w Grenlandię, nie inwestowaliście w Grenlandczyków, nie inwestowaliście wystarczająco dużo w architekturę bezpieczeństwa. To się musi zmienić. A ponieważ to się nie zmieniło, to polityka prezydenta Trumpa wobec Grenlandii taka jest – mówił.

Polityk nie wahał się odpowiedzieć na pytanie o to, na ile realne są plany Trumpa dotyczące Grenlandii. – Prezydent powiedział: „Musimy mieć Grenlandię”. Myślę, że musimy być bardziej poważni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Grenlandii. Nie możemy ignorować tego miejsca, nie możemy ignorować chęci prezydenta, ale nie możemy też ignorować faktu, że Rosja i Chiny poszerzają swoje działania w sprawie Grenlandii – mówił.

– To, co powiedział prezydent w swoim przemówieniu, szanujemy samostanowienie Grenlandczyków, ale byłoby dużo lepiej, gdybyście przyszli pod parasol bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, niż pozostali pod parasolem bezpieczeństwa Danii. Co oznacza parasol bezpieczeństwa Danii? To, że uważają, że Amerykanie zapłacą za wszystko – stwierdził Vance.

Czytaj też:

Gigantyczna wpadka ekipy Trumpa. „Tylko patrzeć, jak kompromitujące fakty zaczną wypływać”Czytaj też:

PiS w pułapce trumpizmu. Ale zdania nie zmieni. „Nasz elektorat nie wybaczy takiego fikołka”