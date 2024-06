Prokuratura stawia warunek ws. Obajtka. KBW ma czas do godziny 15:00

W reakcji na nieobecność Daniela Obajtka, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał oświadczenie dla mediów. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że był prezes Orlenu nie odebrał wezwania, ani nie ustanowił pełnomocnika. – Prokurator referent w dniu dzisiejszym wystąpił do Krajowego Biura Wyborczego o przekazanie do godziny 15 wszelkich znanych adresów pana Obajtka, by można było skutecznie wezwać go do stawiennictwa – mówił jeden z prokuratorów.

Prokuratura musi ustalić miejsce pobytu Daniela Obajtka

– Jeśli do godziny 15 nie otrzymamy odpowiedzi, w której zawarte będą nowe adresy do korespondencji, prokurator referent zarządzi poszukiwania świadka w celu ustalenia miejsca jego pobytu. Na chwilę obecna to wszystko, będziemy państwa informowali o kolejnych postępowaniach – podkreślał przedstawiciel prokuratury.

Dopytywany, opowiedział, na czym mogą polegać poszukiwania, o których wspomniał w swojej wypowiedzi. – To oznacza, że policja otrzymuje zarządzenie, a następnie ustala wszystkie znane miejsca, gdzie może znajdować się pan Obajtek; sprawdza, czy tam przebywa. Jeśli ustali, że przebywa w tym miejscu, w którym zadeklarowaliśmy konieczność dostarczenia, otrzymujemy osobiste oświadczenie odnośnie danych kontaktowych pana Obajtka – wyjaśniał warszawski prokurator.

Prokurator wykluczył przymusowe doprowadzenie

– Następnie pod dany adres bądź telefonicznie następuje próba kontaktu bądź czynności – dodawał. Prokurator zapewnił jednak, że nie oznacza to jeszcze zatrzymania i doprowadzenia polityka w charakterze świadka. Podkreślał jednocześnie, że za dzisiejsze niestawiennictwo były prezes Orlenu nie poniesie jeszcze żadnych konsekwencji.

Dopytywany przez dziennikarzy o dalsze kroki, prokurator podkreślał, że najpierw należy ustalić miejsce, do którego można dostarczyć wezwanie dla Daniela Obajtka. – Być może bezpośrednio, być może telefonicznie, być może za pośrednictwem policji, która doręczy to wezwanie. Natomiast na chwilę obecną taki adres, gdzie można skutecznie dostarczyć tę korespondencję nie jest znany – mówił.

Czytaj też:

Daniel Obajtek nie stawił się w prokuraturze. Jest komentarzCzytaj też:

Obajtek o „tajnym garażu”, pokazał dokumenty. „Nielegalne jest działanie prokuratury”