Prokuratura stawia warunek ws. Obajtka. KBW ma czas do godziny 15:00

W reakcji na nieobecność Daniela Obajtka, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał oświadczenie dla mediów. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że był prezes Orlenu nie odebrał wezwania, ani nie ustanowił pełnomocnika. – Prokurator referent w dniu dzisiejszym wystąpił do Krajowego Biura Wyborczego o przekazanie do godziny 15 wszelkich znanych adresów pana Obajtka, by można było skutecznie wezwać go do stawiennictwa – mówił jeden z prokuratorów.

– Jeśli do godziny 15 nie otrzymamy odpowiedzi, w której zawarte będą nowe adresy do korespondencji, prokurator referent zarządzi poszukiwania świadka w celu ustalenia miejsca jego pobytu – podkreślał przedstawiciel prokuratury.

Wkrótce więcej informacji