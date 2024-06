Polacy zostali zabici przez terrorystów. Pilny komunikat MSZ

„Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią kolejnych 4 zakładników uprowadzonych przez Hamas. Byli wśród nich dwaj obywatele RP. Nasze serca łączą się z pogrążonymi w żałobie rodzinami. Polska ponawia swój apel o zawieszenie broni w Gazie i natychmiastowe uwolnienie zakładników” – czytamy w komunikacie.

W niedzielę ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyszło na ulice Tel Awiwu, domagając się by rząd Benjamina Netanjahu doprowadził do porozumienia ws. uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas i przedterminowych wyborów. Był to największy protest od czasu krwawego ataku na Izrael z 7 października.

To kolejne ofiary konfliktu wśród polskich obywateli. W kwietniu tego roku zginął Damian Soból, jeden z siedmiu członków organizacji World Central Kitchen, którzy stracili życie w wyniku ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Odpowiedzialność za jego przeprowadzenie wzięła na siebie armia izraelska, a samo zdarzenie nazwano „tragicznym incydentem”, którego okoliczności muszą zostać wyjaśnione.

Plan porozumienia pomiędzy Izraelem a Hamasem

W piątek Joe Biden przedstawił trójfazowy plan porozumienia pomiędzy Izraelem a Hamasem, który miałby doprowadzić do zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy. Najpierw miałoby dojść do sześciotygodniowego zwieszenia i wycofania wojsk Izraela z gęsto zamieszkanych rejonów Strefy, następnie Hamas miałby uwolnić zakładników, a Izrael palestyńskich więźniów. W drugiej fazie miałoby też dojść do wycofania kolejnych oddziałów Izraela. Ostatnia faza miałaby polegać na przeprowadzeniu odbudowy strefy Gazy.

Wcześniej we wtorek izraelskie wojsko przekazało, że potwierdziło śmierć czterech kolejnych osób uprowadzonych przez Hamas 7 października. Z komunikatu wynika, że cała czwórka zginęła podczas izraelskiej operacji w Chan Junus w południowej Gazie. Jak dodano, ich ciała nadal są przetrzymywane przez bojowników.

