Szykuje się najniższa frekwencja od lat? PKW podało wyniki na godz. 17

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że frekwencja wyborcza o godz. 17 wyniosła 28,20 proc. Pięć godzin wcześniej – o godz. 12 – było to 11,66 proc.

Dla porównania frekwencja o godz. 17 w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku wynosiła 32,51 proc., czyli o 4,31 pkt. proc. więcej. O godz. 12 frekwencyjna różnica względem wyborów pięć lat temu wyniosła 2,73 pkt proc. na niekorzyść tegorocznego głosowania.

– Można na te na tą frekwencję spojrzeć w wersji optymistycznej i pesymistycznej – ocenił Sylwester Marciniak. W wersji optymistycznej na godz. 17 w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy wyższą frekwencję, jaka była ostateczna wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004. Ale w porównaniu do frekwencji chociażby z 2019 roku, to o ile na godz. 12 ta frekwencja była o blisko 3 pkt. proc. mniejsza, to na godz. 17 już o 4 pkt. proc – powiedział szef komisji.

W którym okręgu frekwencja jest najwyższa, a w którym najniższa?

Jak przekazał Sylwester Marciniak, najwyższa frekwencja na godz. 17 odnotowana została w okręgu wyborczym obejmującym Warszawę i okoliczne powiaty. Wyniosła ona 36,09 proc. Kolejne uplasował się okręg obejmujący województwo pomorskie z wynikiem 29,56 proc., a następnie okręg obejmujący województwo małopolskie i świętokrzyskie z wynikiem 28,92 proc.

Najniższą frekwencję wyborczą odnotowano za to w okręgu obejmującym województwo kujawsko pomorskie, gdzie wyniosła ona 25,79 proc. osób uprawnionych do głosowania. Kolejne od końca były: okręg obejmujący województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie z wynikiem 26,01 proc. oraz okręg obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego z wynikiem 26,49 proc.

