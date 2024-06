Wybory do PE 2024. Do której można głosować? Sprawdź godziny otwarcia lokali

W całej Unii Europejskiej trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. W zdecydowanej większości krajów UE wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Tego dnia zagłosują również Polscy. Jako pierwsi – w czwartek 6 czerwca zagłosowali Holendrzy. Dzień później do urn poszli Irlandczycy. Tego dnia głosować zaczęli również Czesi, gdzie wybory odbyły się w piątek i sobotę (7-8 czerwca). Przez trzy dni – od 6 do 9 czerwca swoich europosłów będą mogli wybierać obywatele Estonii.

Wybory do PE. Do której będą otwarte lokale wyborcze?

W Polsce decyzją prezydenta wybory odbywają się w niedzielę 9 czerwca. Lokalne wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21. Jeśli wyborcy zechcą oddać głos po wyznaczonej godzinie – jest to możliwe, jednak pod warunkiem, że przed wybiciem 21:00 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego.

Wybory do PE. Kiedy poznamy wyniki?

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 (jeśli nie dojdzie do nadzwyczajnych wydarzeń) w Polsce zakończy się cisza wyborcza. Wówczas trzy największe stacje telewizyjne – TVP, TVN oraz Polsat mają ogłosić wstępne wyniki sondażowe exit poll.

Pierwsze wyniki głosowania będzie można podać dopiero po godzinie 23 kiedy głosować zakończą obywatele ostatniego państwa członkowskiego, czyli Włoch. PKW wydała w tej sprawie specjalne wytyczne. Jak poinformowała szefowa KBW Magdalena Pietrzak, komisje wyborcze w małych obwodach, np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych czy w domach pomocy społecznej, gdzie głosuje często jedynie kilkunastu wyborców, nie będą mogły wywiesić protokołu na drzwiach przed godziną 23, nawet jeśli zdążą do tego czasu policzyć wszystkie głosy.

