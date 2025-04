Radny o „prowokacji” ws. baneru Brauna. Komitet przeprasza i reaguje

„Czy to kolejna prowokacja kandydata na prezydenta by baner wyborczy wieszać na ogrodzeniu Cmentarza Żydowskiego? Jeśli tak to ona mnie kompletnie nie ‘bawi’ znając poglądy i zachowania tego kandydata. Zgłosiłem temat Straży Miejskiej w Świdnicy” – napisał w sobotę 5 kwietnia w mediach społecznościowych radny KO Jan Dzięcielski. Chodzi o Grzegorza Brauna, który zgasił menorę chanukową w polskim parlamencie.

Baner Grzegorza Brauna zgłoszony na Straż Miejską. „Jest to oburzające”

– Jest to oburzające. Absolutnie nie pozwalamy na to, by używać cmentarzy do celów komercyjnych czy wyborczych, tym bardziej dla komitetu wyborczego pana Brauna. Podejmiemy działania, by ten baner jak najszybciej z tego ogrodzenia znikł – powiedział w rozmowie z portalem swidnica24.pl Krzysztof Bielawski z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Przewodniczący struktur partii Brauna w Legnicy i Jeleniej Górze Krzysztof Sługocki tłumaczył, że „osoby wieszające baner najprawdopodobniej nie wiedziały, że to ogrodzenie cmentarza”. – Baner już został usunięty. Choć nie miałem z tym nic wspólnego, serdecznie przepraszam – dodał polityk. „Trochę to trwało” – skomentował Dzięcielski.

Baner Grzegorza Brauna na ogrodzeniu Cmentarza Żydowskiego. Poszli w ślady Krzysztofa Bosaka

Nie jest to pierwszy raz, kiedy pojawił się problem z banerem na tym ogrodzeniu. Podczas poprzedniej kampanii wyborczej zawieszono tam materiały wyborcze ówczesnego kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

– Bez względu na to, czy to cmentarz żydowski czy innego wyznania – to nie jest miejsce na kampanię – komentował wtedy dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Piotr Puchta. Wówczas również tłumaczono się niewiedzą i banery zostały zdjęte po interwencji.

Czytaj też:

Braun wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego. Otrzymał też karę finansowąCzytaj też:

Kard. Ryś o bannerze Brauna: „Antyludzki, antyeuropejski i antychrześcijański”. Jest odpowiedź