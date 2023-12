Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu. Szymon Hołownia zapowiada wniosek do prokuratury

Podczas gdy posłowie zadawali w Sejmie pytania po expose Donalda Tuska, Grzegorz Braun postanowił zakłócić uroczystość poświęconą żydowskiemu świętu Chanuki, która odbywała się na korytarzach sejmowych. Polityk Konfederacji wziął do ręki gaśnicę i zgasił świecę chanukową. W efekcie korytarze wypełniły się proszkiem z gaśnicy, wokół pojawiło się mnóstwo dymu.

Sejm. Grzegorz Braun zgasił chanukową świecę

– Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi treści tego aktu, przesłania, zwanego niewinnie świętami Chanuka – próbował tłumaczyć swoje skandaliczne zachowanie poseł Konfederacji.

– Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, tymczasem ja właśnie przywracam tutaj stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudystycznego triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – dodawał.

Szymon Hołownia zapowiada wniosek do prokuratury ws. Grzegorza Brauna

Te tłumaczenia nie przekonały Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu podjął decyzje o wykluczeniu polityka z dalszego udziału w posiedzeniu Sejmu w związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad. – Reakcja prezydium Sejmu mogła być tylko jedna. Poseł Braun został wykluczony z obrad Sejmu przeze mnie osobiście, tzn. nie będzie mógł brać udziału w tym posiedzeniu aż do końca tego posiedzenia. Zarządziłem przerwę, żeby opuścił salę. Opuścił budynek Sejmu i mam nadzieję, że nieprędko tu wróci – powiedział Szymon Hołownia

– Z dostępnych nagrań wynika, że Grzegorz Braun zakłócił przy pomocy gaśnicy uroczystość religijną i naruszył nietykalność cielesną osób, które brały udział w uroczystości. Za chwilę z komendantem Straży Marszałkowskiej przeanalizujemy dokładnie nagrania i monitoring, bo musimy mieć pewność co do kwalifikacji czynu – wyjaśnił marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia dodał, że polityk Konfederacji w rażący sposób naruszył porządek na terenie należącym do Kancelarii Sejmu, więc. został ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres 3 miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku.

Szef Polski 2050 wyraził również ubolewanie z powodu tego co się stało i zapowiedział wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. – To jest policzkiem dla polskiego Sejmu. Nie ma żadnej tolerancji dla rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii dopóki ja jestem marszałkiem – dodał.

