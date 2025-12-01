Braun może mieć gigantyczny problem. Szef MSWiA mówi wprost

W ostatnich sondażach poparcia dla partii politycznych partia Grzegorza Brauna regularnie melduje się w Sejmie. Wyniki Konfederacji Korony Polskiej oscylują wokół 5-6 proc. W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” oddanie głosu na ugrupowanie zadeklarowało 5,1 proc. ankietowanych.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na środowisko kontrowersyjnego europosła chciałoby zagłosować 6,4 proc. respondentów.

Partia Brauna zdelegalizowana? Kierwiński i Żurek komentują

Tymczasem szef MSWiA złożył w rozmowie z TVN24 ważną deklarację. Marcin Kierwiński stwierdził, że partia Grzegorza Brauna jest na granicy delegalizacji. – Uważam, że jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy ta granica zostanie przekroczona, i wtedy tak, partia powinna zostać zdelegalizowana – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej do sprawy odniósł się Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości tłumaczył, że musimy mieć świadomość, że społeczeństwo dotuje partie polityczne.

– Jeśli jest skrajne ugrupowanie, które działa sprzecznie z prawem, nawołuje do niecnych rzeczy i przekracza wszelkie normy, to my mamy jej jeszcze za to płacić, bo startuje w wyborach i przekracza te kilka procent? – dopytywał szef resortu sprawiedliwości na łamach Onetu. Jednocześnie polityk zaznaczył, że musi mieć pewność, że zaistniały powody ku delegalizacji i jest realna szansa na uczciwy proces przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Apel o delegalizację partii Grzegorza Brauna

Temat ewentualnej delegalizacji partii Grzegorza Braun pojawił się za sprawą apelu Akcji Demokracji. Opinii publicznej znane są liczne przypadki fizycznych i werbalnych ataków dokonywanych przez Grzegorza Brauna. Stosowanie przemocy, szerzenie nienawiści o charakterze narodowościowym — to w polskim systemie konstytucyjnym jasne przesłanki do skierowania wniosku o delegalizację partii politycznej – czytamy.

Pod wnioskiem podpisało się do tej pory ponad 21 tys. osób.

