Wysocka-Schnepf założyła kanał na YouTube. Tak sobie radzi

Dorota Wysocka-Schnepf w sobotę 29 listopada opublikowała w swoich mediach społecznościowych zaproszenie do obserwowania i subskrybowania jej kanału na YouTube. – Świat zmienia się na naszych oczach. Bywa, że staje na głowie. Czas biegnie szybciej niż dotąd. Wydarzenia pędzą jak w kalejdoskopie. Zmiany następują szybciej niż kiedykolwiek. Jak się w tym wszystkim połapać i odnaleźć? Spróbuję wam w tym pomóc razem z moimi gośćmi – podkreśliła na wstępie.

– Zapraszam was nie tylko przed telewizję, wpadajcie też na mój kanał. Subskrybujcie, pytajcie, komentujcie. Bądźmy razem. Do zobaczenia wkrótce – podsumowała. Z informacji kanału wynika jednak, że konto na YT zostało założone 18 września. „Czas start! Jutro pierwsza rozmowa i rozmówca pierwsza klasa! Dołączajcie, subskrybujcie, zapraszam!” – zaznaczyła w zapowiedzi dziennikarka TVP.

Dorota Wysocka-Schnepf ma swój kanał na YouTube. Co o nim wiadomo, jak sobie radzi?

Pierwszym gościem Wysockiej-Schnepf był Radosław Sikorski. Rozmowa była prowadzona na żywo i trwała 47 minut. Na kanale jak do tej pory pojawiły się też dwa „shortsy”. Podtytuł kanału to: „Analizy, rozmowy, komentarze”. Łącznie dziennikarkę Telewizji Polskiej jak na razie obserwuje 780 osób, a cztery nagrania obejrzało ponad 28 tys. widzów.

Wysocka-Schnepf w opisie opublikowała również swoje bio. Czytamy w nim, że „zajmuje się głównie polityką krajową i zagraniczną”. „Wróciła do telewizji publicznej po ośmioletniej przerwie z programem »Rozmowy niesymetryczne«. Prowadzi »Pytanie dnia« i »Niebezpieczne związki«. Od 2016 do 2024 r. pracowała w Gazecie Wyborczej. Wcześniej – w radiowej Trójce. Była korespondentką TVP w Waszyngtonie i Polskiego Radia w Ameryce Łacińskiej” – podsumowała.

