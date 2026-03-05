Wiceszef Pentagonu wspomniał o Polsce. Te słowa niosą się po sieci

Podczas spotkania w Council on Foreign Relations Elbridg Colby odniósł się do dyskusji prowadzonych w Europie na temat zwiększenia bezpieczeństwa nuklearnego. Chodzi m.in. o koncepcje rozszerzenia parasola atomowego, którym dysponują Francja i Wielka Brytania, na inne państwa kontynentu.

Wiceszef Pentagonu o broni jądrowej

Zdaniem przedstawiciela Pentagonu „nie ma jednak wiarygodnych sygnałów, że europejskie rządy faktycznie planują budowę własnej broni jądrowej, co oznaczałoby złamanie zobowiązań wynikających z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”. Zaznaczył jednocześnie, że „większe zaangażowanie europejskich sojuszników w system odstraszania nuklearnego w ramach NATO byłoby uzasadnione”.

Elbridg Colby zwrócił uwagę, że „niezależne siły nuklearne Londynu i Paryża już dziś wzmacniają bezpieczeństwo Sojuszu”. Jednocześnie stwierdził, że francuski arsenał atomowy został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o obronie samej Francji. Rozszerzenie jego roli na inne państwa wymagałoby nie tylko zmian prawnych, lecz także stworzenia realnie wiarygodnego systemu odstraszania.

USA sprzeciwią się pomysłowi Francji?

Wiceszef Pentagonu został również zapytany, czy Stany Zjednoczone próbowałyby powstrzymać takie kraje jak Polska, Niemcy czy państwa skandynawskie przed rozwijaniem własnych zdolności nuklearnych.

Odpowiedział, że „Waszyngton najprawdopodobniej zdecydowanie sprzeciwiłby się takiemu scenariuszowi”. – To czysto hipotetyczna sytuacja, ale z naszej perspektywy byłoby to rozwiązanie, któremu byśmy się sprzeciwiali – ocenił.

Francja zwiększy arsenał nuklearny. Macron tłumaczy

W trakcie wizyty w bazie Dowództwa Odstraszania Jądrowego w l'lle Longue, Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie arsenału jądrowego i możliwość rozmieszczenia go wśród sojuszników. – Francja zwiększy rozmiar swojego arsenału nuklearnego i wzmocni swoją siłę odstraszającą. Jest to odpowiedź na wzrost ryzyka występowania konfliktów na skalę globalną przekraczających próg nuklearny – tłumaczył francuski przywódca.

Tego samego dnia Donald Tusk poinformował, że Polska prowadzi rozmowy z Francją oraz grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” – tłumaczył premier.

Czytaj też:

Poseł PiS wywołał skandal. W wojsku zawrzałoCzytaj też:

TVN zmieni właściciela. Wymowna reakcja polityków PiS