Odwołane loty. Chaos na lotniskach

Izrael wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zaatakowały Iran. W Teheranie słychać eksplozje i wybuchy. W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Izraelskie ministerstwo transportu zamknęło przestrzeń powietrzną swojego kraju.

Cała militarna akcja została przeprowadzona dzięki współpracy Izraela i Stanów Zjednoczonych. Przygotowania do tej akcji prowadzone były od kilku miesięcy, a decyzja w sprawie terminu ataku zapadła kilka dni temu.

Izrael i USA zaatakowały Iran. Linie lotnicze reagują

W związku z sytuacją międzynarodową PLL LOT odwołał wszystkie loty do Izraela – poinformował rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

„Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane” – napisał rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Szykują się również inne odwołane loty. Jeden z samolotów PLL LOT lecący z Warszawy do Dubaju zawrócił z powrotem do Warszawy (LO121).

twitter

Wizz Air zawiesza loty do Izraela, Iranu, Dubaju, Jordanii, Abu Zabi i Ammanu

Wizz Air potwierdził, że w związku z konfliktem, linia zawiesza loty do oraz z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do dnia 7 marca 2026 r. włącznie. O przedłużeniu lub zmianie wskazanego terminu będzie na bieżąco informował swoich pasażerów.

Zarówno Wizz Air jak i PLL LOT na swoich stronach internetowych opisują, co należy zrobić w przypadku odwołania lotu.

Międzynarodowi przewoźnicy reagują

Swoje loty do krajów Bliskiego Wschodu odwołały również inne linie jak np. Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle, Air France, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines, Bulgaria Air oraz Air India.

Eskalacja konfliktu może spowodować do kolejnych ograniczeń podróży lotniczych, dlatego trzeba na bieżąco śledzić komunikaty o odwołanych i zmienionych lotach.

Czytaj też:

Ruszyła operacja „Ryk Lwa”. Trump o potencjalnym zagrożeniu dla sojuszników w EuropieCzytaj też:

Nawrocki i Tusk reagują na ataki w Iranie. „Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze”