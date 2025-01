Kard. Ryś o bannerze Brauna: „Antyludzki, antyeuropejski i antychrześcijański”. Jest odpowiedź

„Polski Poseł Grzegorz Braun ruszył do kampanii... billboardowej! Giga billboard w Kielcach. A na nim kluczowe (!) dla nas, jako dla Polaków i Europejczyków, pytanie: Chanuka czy Boże Narodzenie” – poinformowała 20 grudnia 2024 r. Konfederacja Korony Polskiej, której prezesem jest Braun. Na banerze widnieje również podpis „Europo! Wybór należy do Ciebie”.

Kard. Ryś o kampanii billboardowej Brauna. „Dwa tygodnie się zastanawiałem, czy o tym powiedzieć”

Do sprawy 15 stycznia odniósł się kard. Grzegorz Ryś, który uczestniczył w obchodach XXVIII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. – Muszę powiedzieć, że dwa tygodnie się zastanawiam nad tym, czy powiedzieć to, co chcę powiedzieć, czy nie. Ale stwierdziłem, że chyba jednak trzeba to powiedzieć. Kiedy byłem na spotkaniu Młodzieży Europejskiej w Tallinie na przełomie roku 2024-25 pod koniec tego spotkania zadzwonił do mnie rabin Schudrich – zaczął metropolita łódzki.

Kard. Ryś zaznaczył, że sprawa dotyczyła „bannerów, które pojawiły się w Polsce w różnych miejscach podpisane przez jednego z naszych europarlamentarzystów, europosłów”. – Gdybym nie widział tych bannerów po Polsce, to może bym nie mówił, ale w tamtym tygodniu jechałem z Łodzi do Krakowa i pod Krakowem widziałem ten banner. Przedwczoraj jechałem na konferencję prasową do Warszawy poświęconą dniowi judaizmu i pod Warszawą widziałem ten banner – wymieniał duchowny.

Kard. Ryś o Braunie: Robi rzecz pod wieloma względami niedopuszczalną. Jest reakcja europosła

Kard. Ryś wyraził zadowolenie, że „nie widział tego billboardu w drodze do Wrocławia”. – Ten baner jest antyludzki, jest antyeuropejski. Nie wiem, czy jest antysemicki, ale na pewno jest antychrześcijański. I o tym trzeba bardzo mocno mówić i jeśli ktoś po raz kolejny publicznie stawia taką alternatywę w Europie, to robi rzecz pod wieloma względami niedopuszczalną – zaznaczył przewodniczący komitetu ds. dialogu z judaizmem.

– Nie będziemy się spierać z tym banerem, tylko będziemy pokazywać prawdę, która jest prawdą Bożą i ludzką, która w miejsce „czy” mówi „i” – zakończył kard. Ryś. „Najuprzejmiej dziękuję Eminencji za energiczne włączenie się w moją kampanię” – napisał Braun.

