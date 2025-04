Trump nie gryzł się w język. „Te kraje dzwonią do nas, całując mnie w d**ę”

Donald Trump we wtorek 8 kwietnia pojawił się na gali zbierania funduszy dla Republikanów w Izbie Reprezentantów. Prezydent USA podkreślił, że „wygrają wybory połówkowe i naprawdę w to wierzy”. Trump przekonywał, że pomaga im m.in. sytuacja z cłami. Amerykański przywódca przekonywał, że światowi liderzy sami się do niego zgłaszają, aby negocjować umowy handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. – Te kraje dzwonią do nas, całując mnie w d**ę – powiedział Trump.

Donald Trump o „zbuntowanym republikaninie” ws. ceł. „Powiem ci, że nie negocjujesz tak jak ja”

– Oni umierają, aby zawrzeć umowę. Proszę, proszę, zawrzyjcie umowę. Zrobię wszystko. Zrobię wszystko, sir – kpił amerykański przywódca. – A potem widzę jakiegoś zbuntowanego republikanina, jakiegoś faceta, który chce stanąć na scenie i powiedzieć: „Myślę, że Kongres powinien przejąć negocjacje”. Powiem ci, że nie negocjujesz tak jak ja – przyznał nieskromnie Trump.

Według Białego Domu 70 rządów zwróciło się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o negocjowanie ceł. Prezydent USA zasugerował jednak, że jego kraj niekoniecznie może być skory do rozmów. Trump wspomniał m.in., że Chiny również chcą zawrzeć porozumienie, ale „nie wiedzą jak zacząć”. Amerykański przywódca przekonywał, że jego kraj może dziennie liczyć z tego tytułu na dwa miliardy dolarów i jest z tego powodu szczęśliwy.

Jasny przekaz Trumpa. „Wiem, co do cholery robię. To dlatego na mnie głosujecie”

Trump zapewniał, że „firmy wracają do kraju”. – Wiem, co do cholery robię. Wiem, co robię i wy też wiecie, co robię. Dlatego na mnie głosujecie – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Trumpa przez lata wiele krajów „zdzierało z Ameryki na prawo i lewo”. – Teraz nasza kolej na zdzieranie – ocenił.

