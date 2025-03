Braun wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego. Otrzymał też karę finansową

O karze wymierzonej mu przez PE poinformował sam Grzegorz Braun. Europoseł Konfederacji Korony Polskiej za pośrednictwem YouTube pokazał też pismo, w którym przewodnicząca Roberta Metsola wyklucza go z posiedzeń plenarnych do października. Przypomnijmy, że jest to związane z zakłóceniem przez niego minuty ciszy dla ofiar Holokaustu. Braun domagał się wówczas upamiętnienia ofiar izraelskich działań militarnych w Strefie Gazy.

Grzegorz Braun ukarany. Wykluczono go z obrad PE

Poza wykluczeniem z obrad, na Grzegorza Brauna nałożono dodatkowo karę finansową. Polityk będzie musiał oddać równowartość 30 dniówek. Sam europoseł przyznał, że kara to efekt braku skruchy z jego strony oraz nagromadzenia wcześniejszych incydentów, za które również upominany był przez Metsolę.

– Pani przewodnicząca okłada mnie karami za prośbę o modlitwę za ofiary żydowskiego ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy – komentował decyzję szefowej PE Grzegorz Braun w nagraniu na YouTube. W tej samej wypowiedzi stwierdzał, że „wolność słowa kosztuje”.

Grzegorz Braun zakłócił minutę ciszy. „Haniebne”

Z kolei podczas samego incydentu Grzegorz Braun twierdził, że nie zakłóca minuty ciszy, ale „uzupełnia” ją o wezwanie do modlitwy za ofiary w Gazie. – Wykluczony z obrad podzieliłem się uwagą, że najwyraźniej wszystkie ofiary są równe, ale niektóre równiejsze – utrzymywał.

– Przerywanie przemówienia naszego gościa, 92-letniej Corrie Herman, oraz zakłócanie minuty ciszy dla ofiar Holocaustu, było haniebne. Właśnie takie zachowania pokazują nam, dlaczego dzień pamięci nie jest tylko symboliczny – komentowała 10 lutego Roberta Metsola, zapowiadając wówczas wyciągnięcie konsekwencji wobec polityka.

