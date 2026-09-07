Wszyscy byli „za”. Grzegorz Braun może po raz kolejny stracić immunitet

Przypomnijmy, wniosek dotyczący pozbawienia immunitetu Grzegorza Brauna został złożony w związku z jego wcześniejszymi wypowiedziami na temat Holocaustu oraz Auschwitz podczas jednej z debat. Polityk m.in. kwestionował istnienie komór gazowych w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym.

PE chce kolejnego uchylenia immunitetu Braunowi

Korespondentka TVP Info w Brukseli Dorota Bawołek ustaliła, że wszyscy członkowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zarekomendowali uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Postępowanie jest prowadzone na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Do tej pory Parlament Europejski czterokrotnie pozbawiał lidera Konfederacji Korony Polskiej immunitetu.

W poniedziałek eurodeputowani dyskutowali też nad uchyleniem immunitetów innym polskim politykom – Danielowi Obajtkowi i Patrykowi Jakiemu. Pierwszemu z nich prokuratura chce postawić zarzuty związane z przestępstwami skarbowymi, gdy zarządzał Orlenem. Drugiemu grożą zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień, gdy był wiceministrem.

Ostateczne decyzje w tych sprawach mają zapaść w przyszłym tygodniu podczas sesji w Strasburgu.

Rusza kolejne śledztwo wobec Grzegorza Brauna

Pod koniec sierpnia europoseł był w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie postawiono mu zarzuty zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Po tym, jak usłyszał zarzuty, stwierdził: „Państwa się szantażuje tym, że są to fakty powszechnie znane i niekwestionowane. Otóż ja je kwestionuję. Kwestionuję je tylko i aż w tym newralgicznym, jak się okazuje, punkcie, jakim są owe mityczne komory gazowe w Auschwitz” .

Wszczęto więc kolejne postępowanie wobec posła, o czym poinformował Waldemar Żurek. „Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to nie 'odmienna opinia' – to przestępstwo. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie podjął natychmiastowe działania i wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o IPN (kłamstwo oświęcimskie)” – napisał w serwisie X.

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