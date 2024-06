Przez internet werbowali kobiety do pracy w „mieszkaniówkach”. Sutenerzy zatrzymani

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem poznańskiej Prokuratury Okręgowej. Funkcjonariusze w swoim komunikacie, że dotyczy ono zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu.

Kilkadziesiąt kobiet pracowało w ich „mieszkaniówkach”

Jak się okazało, członkowie gangu od kilku lat na terenie Warszawy zajmowali się prowadzeniem mieszkaniowych agencji towarzyskich. Dowody wskazują na to, że że w tym czasie w kilku „mieszkaniówkach” w Warszawie mogło „pracować” kilkadziesiąt kobiet świadczących usługi. Przestępcy werbowali kobiety między innymi za pośrednictwem portali internetowych.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, członkowie grupy organizowali podwładnym miejsce pracy, umawiali klientów, a także zapewniali bezpieczeństwo pracy. W zamian za to kobiety oddawały im połowę zarobionych pieniędzy.

Wśród „pracowniczek” w agencjach były obywatelki Polski, Ukrainy czy Białorusi. Według śledczych grupa przestępcza mogła na swoim procederze zarobić niemal pół miliona złotych.

Zatrzymano cztery osoby, w tym dwóch kierowników grupy

Mundurowi prowadzili działania na na terenie Warszawy oraz województwa lubelskiego. Zatrzymano cztery osoby w wieku od 35 do 52 lat. Zabezpieczono także sprzęt: mowa o kilkudziesięciu telefonach komórkowych, laptopach i aparatach fotograficznych.

„Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości blisko 100 tysięcy złotych” — czytamy w komunikacie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Może im za to grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dwóm zatrzymanym przedstawiono zarzut kierowania tą grupą i to właśnie oni, decyzją Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

