Minister Tuska zrzekł się immunitetu. „Zrobiłem to od razu”

W piątek 14 czerwca minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka zrzekł się immunitetu. Jak podkreślał, spełnił w ten sposób swoją wcześniejszą deklarację. „Zgodnie z zapowiedzią dziś zrzekłem się immunitetu. Zrobiłem to od razu po otrzymaniu stosownego pisma od Marszałka Sejmu” – pisał na X (dawnym Twitterze). Wniosek o uchylenie posłowi immunitetu wpłynął w związku z wydarzeniem, do którego doszło w ubiegłym roku.

Poseł Szłapka potrącił rowerzystkę

24 kwietnia ubiegłego roku lider Nowoczesnej Adam Szłapka potrącił samochodem 16-letnią rowerzystkę. Do wypadku doszło na Saskiej Kępie w Warszawie, a poszkodowana doznała średniego uszczerbku na zdrowiu – urazu głowy i złamania kości nosowych.

W czwartek 13 czerwca rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że w toku postępowania przygotowawczego, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe w Warszawie, zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Szłapkę występku z art. 177 par. 1 kodeksu karnego.

„Kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Wśród dowodów są m.in. opinia sądowo-lekarska oraz biegłego specjalisty z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków, które uzasadniają podejrzenie, że poseł „nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa” – głosi wspomniany przepis.

Rowerzystka potrącona prze Szłapkę doznała obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności jej ciała na okres powyżej 7 dni. Pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu RP (na podstawie art. 7b ust. 1 i 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła lub senatora).

Szłapka dotrzymał słowa

Wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Adama Szłapki do odpowiedzialności karnej. W rozmowie z PAP poseł wyjaśniał wówczas, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia musi zbadać wniosek formalnie i wysłać do niego pismo z pytaniem, czy zrzeknie się immunitetu. Szłapka zapewnił, że tak się stanie, gdy tylko je otrzyma.

Czytaj też:

Obajtek może mieć pierwsze problemy w PE. Budka przedstawił szczegółyCzytaj też:

Stanowczy krok Bodnara. Dworczyk poniesie konsekwencje?