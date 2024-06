Rafał Ziemkiewicz komentuje wyrok sądu ws. Tomasza Lisa. „Jesteś prymitywnym kłamcą”

Rafał Ziemkiewicz poinformował w mediach społecznościowych o prawomocnym wyroku. Chodzi o pozew przeciwko Tomaszowi Lisowi, który został złożony na początku 2018 roku. W kwietniu 2019 r. pozew został oddalony przez sąd pierwszej instancji. W lutym 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo prawicowego publicysty, a w licu 2020 r. warszawski sąd apelacyjny oddalił apelację Ziemkiewicza od wyroku pierwszej instancji.

Rafał Ziemkiewicz pozwał Tomasza Lisa. Zapadł wyrok sądu

Prawicowy publicysta złożył kasację do Sądu Najwyższego, który w kwietniu 2023 r. nakazał Sądowi Apelacyjnemu ponownie rozpatrzyć sprawę. Teraz zapadał wyrok. Decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie były naczelny „Newsweeka” musi opublikować na swój koszt w ciągu 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku oświadczenie na czternastej stronie tygodnika „Newsweek Polska”.

Treść oświadczenia ma brzmieć: „Przepraszam pana Rafała Ziemkiewicza za naruszenie jego dóbr osobistych – dobrego imienia oraz godności w artykule pt. »Katechizm politycznego realizmu« opublikowanym w wydaniu Newsweek Polska w dniu 16 lipca 2017 r”.. W przypadku nieopublikowania przeprosin przez Lisa prawicowcy publicysta może to zrobić sam na jego koszt.

Prawicowy publicysta ostro o byłym naczelnym „Newsweeka”

Ziemkiewicz prosił o „przekazanie wyroku Lisowi, bo ten się przed nim chowa”. „Czekam na przeprosiny za wyssane z palca opowieści nie istniejących (co wykazał proces) »kolegów ze studiów« jak to niby tchórzyłem przed komuną, szydziłem z opozycji i namawiałem do kolaboracji” – skomentował wyrok w mediach społecznościowych prawicowcy publicysta.

„Jesteś nie tylko obleśnym nachalnym erotomanem i przemocowcem, co wykazały inne postępowania, ale też prymitywnym kłamcą – co było do udowodnienia. Wielkie podziękowania dla mecenasa Artura Wdowczyka za cierpliwe i umiejętne doprowadzenie sprawy do pomyślnego zakończenia” – podsumował Ziemkiewicz.

