Kontrowersyjny gość Tomasza Szmydta. „Jak po mnie wpadną o 6 rano, to przez ten wywiad”

Tomasz Szmydt po ucieczce do Białorusi pokazuje w sieci, jak wygląda jego życie. Były polski sędzia w ostatnim czasie opublikował m.in. felieton w mediach społecznościowych, a także dostał autorską rubrykę w reżimowej białoruskiej agencji Biełta. Szmydt zaczął również prowadzić dla białoruskich mediów państwowych rozmowy na YouTube.

Nowe zajęcia Tomasza Szmydta. „Bardzo dobra praca, ale umowy nie będę zamieszczał”

Były polski sędzia przedstawił się na początku rozmowy jako „dziennikarz, publicysta i reporter”. W odpowiedzi na opisanie jego nowego zajęcia zaznaczył, że to „bardzo dobra praca, ale umowy nie będzie zamieszczał”.

Jego pierwszym gościem był Mateusz Jarosiewicz, który został przedstawiony jako polski publicysta, dziennikarz i działacz społeczny. „Postanowiłem podjąć ryzyko i wypowiedzieć się poza granicami Polski” – skomentował w mediach społecznościowych.



Zaskakująca rozmowa z udziałem byłego polskiego sędziego. „Postanowiłem podjąć ryzyko”

„Jak po mnie wpadną o 6 rano, to przez ten wywiad. Rozmawiam z Tomaszem Szmydtem wciskanym przez system w etykietę szpiega i zdrajcy. Mogą usiłować zrobić mi to samo. To jednak dzięki niemu nasi wschodni sąsiedzi mogę usłyszeć naszą opinię na temat wojny bez żadnej cenzury i kłamstwa” – dodał Jarosiewicz w kolejnym wpisie, zachęcać do obejrzenia rozmowy ze swoim udziałem.

Jarosiewicz nie jest zbyt znany w polskiej przestrzeni informacyjnej. W sieci publikuje treści dezinformujące o wojnie w Ukrainie, szczepionkach przeciwko COVID-19, czy rzekomej szkodliwości 5G. Błędnie sugerował m.in., że Andrzej Duda zaproponował „podział Rosji na 200 państw etnicznych”, czy Wołodymyr Zełenski zezwolił na przeszczepy organów bez zgody dawcy. Kolportował też starą rosyjskojęzyczną teorię spiskową o „Niebiańskiej Jerozolimie.

