„Niedyskrecje”: Presja na Tuska. Trzaskowski stosuje strategię faktów dokonanych

Czy Rafał Trzaskowski wywiera presję na Donalda Tuska? Do jakich układanek politycznych dochodzi w Unii Europejskiej? Czy koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Rafał Trzaskowski stosuje znaną sobie strategię faktów dokonanych. Chce postawić Donalda Tuska w sytuacji, w której będzie najlepszym możliwym kandydatem na prezydenta. Stąd wywiad dla tygodnika „Polityka", w którym mówi, że marzy o prezydenturze i rozpuszczane przez jego środowisko plotki, że swój start na prezydenta miałby ogłosić na Campusie. Kiedyś tygodnik „Polityka" opublikował okładkę z hasłem „Tusku musisz". Teraz istnieje w Platformie przekonanie, że medium wyznacza trendy w PO. Tusk jest jednak o wiele sprytniejszy od Trzaskowskiego i uważa, że prezydent Warszawy musi zapracować na nominację w wyborach.