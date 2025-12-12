25-latek z nożem na uczelni, studenci się zabarykadowali. „Miałem gaz pieprzowy, kolega gaśnicę”

W piątek 12 grudnia po godz. 8.30 do jednego z budynków na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wtargnął 25-latek z nożem. Mężczyzna groził obecnym tam osobom. Miał krzyczeć, że „wszystkich pozabija” – relacjonuje portal lovekrakow.pl. Napastnik miał m.in. tłuc wózkiem używanym do transportu osób z niepełnosprawnościami po schodach.

Kraków. 25-latek z nożem obezwładniony na Uniwersytecie Ekonomicznym

Studenci i prowadząca zabarykadowali się w jednym z pomieszczeń. – Ja miałem gaz pieprzowy. Kolega wziął gaśnicę – relacjonuje świadek. Mężczyzna ostatecznie został obezwładniony przez ochroniarzy, a następnie przekazany policji. Z uwagi na irracjonalne zachowanie zatrzymanego wezwano kartkę. Nikt nie został poszkodowany. Łącznie 25-latek miał przy sobie dwa noże oraz nożyczki.

Mężczyzna nie jest związany z uczelnią i nie ma stałego miejsca zamieszkania. Nie był też pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ani nie miał żadnego zawiązku z uczelnią. Rzeczniczka prasowa małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło w rozmowie z TVN24 nie wykluczyła jednak, że mógł znać kogoś, kto tam studiuje lub pracuje. Trwa ustalanie, jaki motyw miał mężczyzna. Wyjaśniane będą również wszystkie okoliczności zdarzenia.

Czytaj też:

Nastolatek cudem przeżył brutalny atak nożem. Nowe ustalenia śledczychCzytaj też:

Wbił nóż w głowę policjantki. Zginął od strzałów jej partnera z patrolu