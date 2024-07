Niewidomy influencer: Z osób niepełnosprawnych zrobiono takie „ciapki”

Paulina Socha-Jakubowska: Jak bardzo definiuje cię fakt, że nie widzisz?

Adrian Now: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja brakiem wzroku staram się nie definiować. To nie powoduje ograniczeń. Ostatnio sprawdzałem, kiedy tak naprawdę po raz ostatni widziałem. Jeszcze w 2014 roku, w lutym, widziałem wiadomości na Messengerze. Co prawda już na komputerze, czarne tło i żółta czcionka, ale jednak.

W 2012 roku jeszcze jeździłem rowerem.

Czyli od 10 lat nie widzisz.

Tak, ale nie skupiam się na tym, że tego wzroku nie ma. Staram się nie skupiać, bo gdybym to robił, moje życie byłoby teraz inne. Uważam, że to jest po prostu jakaś mała dysfunkcja, jakiś mały problem… W głowie mam ułożone to tak, że jest to defekt, ale z tym defektem mogę sobie poradzić.

Radzisz sobie świetnie, prowadzisz media społecznościowe, gdzie edukujesz i pokazujesz rozwiązania technologiczne dla ludzi, którzy idą podobną drogą do twojej i dajesz im znać, jak można ułatwiać sobie życie. Ale zastanawiam się, czy ty kiedyś dziękowałeś sile wyższej, opatrzności, Bogu, jakkolwiek to nazwiemy, za te lata swojego życia, kiedy widziałeś, kiedy mogłeś zobaczyć jak ten świat wygląda?

Nie żebym dziękował, natomiast rzeczywiście doceniam to, że przez te 16-17 lat swojego życia, kiedy wzrok traciłem powoli, jednak widziałem.